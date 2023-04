Comunicato Stampa: CRV - Cidiane Guisso e il fumetto “I Fioli de la nostra tera”

(Arv) Venezia 18 apr. 2023 - “Quella di Cidiane Guisso è una storia familiare che può senza dubbio essere presa a modello per raccontare l’emigrazione veneta in Brasile. Ciò più mi ha colpito, ascoltando le sue parole, sono state la determinazione, la forza di volontà e il desiderio di mantenere vive le radici con la propria terra, caratteristiche che rappresentano perfettamente l’identità dei veneti e che sono riconoscibili in modo trasversale, in qualsiasi parte del mondo. Il fumetto che racconta la storia della sua famiglia, dei suoi antenati che arrivarono nel Sud del Brasile alla fine del 1800, è un modo per far sì che quella storia, che poi appartiene anche a chi in Veneto è rimasto, non solo non sia dimenticata, ma vada anche diffusa, valorizzata e condivisa soprattutto con le giovani generazioni, quelle che forse più di altre è giusto che conoscano le proprie origini, essendone orgogliosi”.

Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti al termine dell’incontro con Cidiane Guisso, giovane illustratrice brasiliana dalle origini valdobbiadenesi, autrice del volume ‘I Fioli de la nostra tera’. Scritto interamente in talian, la lingua che ancora oggi parlano i milioni di discendenti di veneti che vivono nel Brasile del Sud, il fumetto racconta attraverso illustrazioni e testi curati entrambi dall’autrice la storia di una famiglia veneta che emigrò nel Sud del Brasile. Il progetto, nato al termine della laurea conseguita da Guisso all’Università di Santa Catarina, è nato nel 2018, con l’obiettivo di far conoscere ai bambini, ma non solo, quella che fu la storia dell’emigrazione veneta, costruendo – e in molti casi ricostruendo – la vita di bisnonni e trisnonni.

"Il legame tra Veneto e le terre del Brasile del Sud che accolsero molti nostri concittadini è fortissimo e a chi vuole mantenere vive queste radici deve andare il ringraziamento da parte di un'intera regione e delle sue istituzioni. Non si può non sottolineare come gli stati che accolsero molti veneti, come Paranà, Santa Catarina, San Paolo e Rio Grande Do Sul, rappresentano la parte economicamente più dinamica del Brasile: non è ovviamente un caso, ma l'ennesima conferma della capacità dei veneti di rimboccarsi le maniche, di fronteggiare le difficoltà senza arrendersi, di superare la fatica grazie ad una inarrestabile laboriosità, di sapersi fare imprenditori anche nelle situazioni più ardue", prosegue Ciambetti. "Ringrazio Cidiane per aver saputo portare avanti un progetto di valore, girando letteralmente di città in città, realizzando incontri e laboratori didattici. Auspico che possa trovare ampia diffusione non solo in Brasile ma anche qui in Veneto, consentendoci di approfondire ancora di più la storia dei nostri antenati e rafforzando quel senso di comunità che ci fa essere veneti da una sponda all'altra dell'oceano", conclude Ciambetti.