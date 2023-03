Comunicato Stampa: CRV - Consiglio veneto approva l’istituzione di un Tavolo per il sistema fieristico regionale

(Arv) Venezia 28 mar. 2023 - L’Assemblea legislativa veneta, nel corso della seduta odierna, ha approvato con 31 voti favorevoli e 9 astenuti, il Progetto di legge n. 158, di iniziativa del Capogruppo di Fratelli d’Italia e relatore d’Aula Enoch Soranzo, che propone la modifica della L. reg. n. 11/2002 ‘Disciplina del settore fieristico’ prevedendo l’istituzione di un Tavolo per il sistema fieristico regionale.

Come ricordato dal proponente, il Tavolo è finalizzato alla co-progettazione del sistema fieristico regionale e prevede il coinvolgimento delle componenti politiche e amministrative, nonché delle associazioni di categoria per una programmazione fieristica, nel post covid-19, che si presenti efficiente ed efficace, volta alla modernizzazione delle sedi fieristiche e delle infrastrutture ad esse connesse per renderle più attrattive per gli espositori, per i visitatori, per gli investitori; la proposta mira inoltre a proporre il concorso finanziario della Regione per la promozione e lo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Il correlatore del provvedimento legislativo e Portavoce dell’opposizione in Consiglio Arturo Lorenzoni (Gruppo misto) ha affermato che le proposte contenute nel Pdl, pur desiderabili, rendono evidenti le lacune programmatorie, ultraventennali, del Veneto in una materia che la Costituzione affida alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni, in un settore che, sulla base dell’ordinamento europeo, è a libera concorrenza e che è mutato profondamente dopo l’avvento della digitalizzazione, il cui ruolo rimane “Insostituibile, ma che deve avere caratteristiche diverse rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista della capacità di ‘raccontare’ i prodotti: il Veneto non ha saputo cambiare direzione, ha perso alcune manifestazioni fieristiche di ampio respiro in settori nei quali il tessuto produttivo veneto è di primario livello”, temi sui quali sono intervenuti, con ulteriori sfumature, i Consiglieri Elena Ostanel de Il Veneto che Vogliamo, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni del Partito Democratico. Il Consigliere Stefano Valdegamberi (Gruppo misto) ha ribadito l’importanza di un momento d’incontro per il sistema fieristico regionale che è chiamato a operare in uno scenario concorrenziale internazionalizzato, considerazioni ulteriormente sviluppate dai Consiglieri Daniele Polato (Fratelli d’Italia) e Alberto Bozza (Forza Italia). Nel corso della discussione generale è intervenuto anche l’Assessore Roberto Marcato, appoggiando la proposta legislativa e ricordando che già nel passato le fiere erano state invitate a un tavolo per evitare quanto meno il ‘cannibalismo fieristico’ sul territorio, per capire se fosse possibile immaginare una ‘regia comune’ del sistema, finalizzata a evitare sovrapposizioni o fughe, senza peraltro riscuotere allora il successo auspicato. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO