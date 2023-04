Comunicato Stampa: CRV - Consiglio veneto, rinnovato l'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale

CRV - Consiglio veneto, rinnovato l'Ufficio di Presidenza con la nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Consiglieri Segretari (Arv) Venezia 12 apr. 2023 - Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha votato il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 36, comma 5, dello Statuto regionale, con la nomina del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Consiglieri Segretari. Sono stati confermati il Presidente Roberto Ciambetti (Lega-LV), con 37 voti, i Vicepresidenti Nicola Finco (Lega-LV) per la maggioranza, con 36 voti, e Francesca Zottis (Partito Democratico) per la minoranza con 9 voti, nonché i Segretari Alessandra Sponda (Lega-LV) per la maggioranza con 34 voti, ed Erika Baldin (Movimento 5 Stelle) per la minoranza con 9 voti. L’Ufficio di Presidenza continuerà a guidare l’Assemblea legislativa per i prossimi due anni e mezzo. Per la prima volta la votazione è avvenuta a scrutinio segreto con il sistema telematico che ha permesso anche alla Consigliera Laura Cestari (Lega-LV), in maternità, di poter esprimere il proprio voto.

