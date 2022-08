Comunicato Stampa: CRV - Criteri di accesso ai contributi destinati agli Enti Locali per progetti di sicurezza urbana

(Arv) Venezia 2 ago. 2022 - La Prima commissione consiliare permanente ha espresso, a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole sulla PAGR n. 193 “Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli Enti Locali per progetti di sicurezza urbana, anno 2022”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1°, lettere b) ed e), della L.R. 7 maggio 2002, n. 9.

La Giunta regionale ha approvato il Bando, per l’anno 2022, ai fini dell’accesso ai contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia locale. La sicurezza del territorio e la qualità di vita della popolazione sono infatti sempre state una priorità per l’amministrazione regionale, che si è dotata della L.R. n. 9/2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”. Sono state investite risorse per dotare gli Enti Locali e i relativi apparati di Polizia locale di strumenti efficaci e moderni per il controllo in tempo reale delle aree più sensibili, consentendo agli operatori interventi tempestivi e in piena sicurezza. I criteri per l’accesso ai contributi sono sostanzialmente quelli già approvati per il bando 2021. Invece, la platea dei beneficiari si allarga alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti. Nel bilancio 2022-2024, è stata stanziata, per l’erogazione di contributi agli Enti Locali per progetti di sicurezza urbana, la somma di € 850.000,00. Per l’anno corrente, l’importo massimo effettivamente disponibile per le nuove domande di contributo è di € 681.346,00, al netto della somma necessaria a finanziare le n. 9 domande ammesse e non finanziate in relazione al Bando 2021. Pur tuttavia, viene confermata la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO