Comunicato Stampa: CRV - Generale di Brigata Nicola Conforti comandante dei Carabinieri di Venezia

(Arv) Venezia 15 dic. 2022 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha incontrato quest’oggi a palazzo Ferro Fini il Generale di Brigata Nicola Conforti, alla guida dei Carabinieri di Venezia in sostituzione del comandante provinciale Mosé De Luchi, che per 4 anni prima ha condotto l’Arma veneziana. Nel corso dell’incontro, il presidente Ciambetti ha assicurato la piena collaborazione e la massima disponibilità del Consiglio regionale esprimendo inoltre l’apprezzamento convinto per l’attività che i Carabinieri svolgono nel territorio e in una realtà complessa come quella veneziana per la sicurezza dei cittadini, la prevenzione, il contrasto alla criminalità e la difesa della cultura della legalità.

