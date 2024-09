Comunicato Stampa: CRV - Gnocchi Lessinia inseriti nell’Elenco nazionale Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Gnocchi Lessinia inseriti nell’Elenco nazionale Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Corsi (Lega- LV): “Lessinia terra di importanti tradizioni, in grande crescita su agroalimentare e green” (Arv) Venezia 17 set. 2024 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e il consigliere regionale Enrico Corsi (Lega- LV), hanno presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, ‘Gli gnocchi della Lessinia’, un piatto veronese entrato a far parte dell’Elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Il presidente Ciambetti, nell’introdurre la presentazione, ha sottolineato come gli gnocchi della Lessinia caratterizzano profondamente la cultura veronese e veneta, in un territorio che sa coniugare molto bene tradizioni e qualità.

Il consigliere Enrico Corsi ha posto l’accento sul fatto che la “Lessinia, negli ultimi anni, ha fatto enormi passi in avanti, soprattutto nel settore agroalimentare e green. Inoltre, è terra di importanti tradizioni. Credo che sia quanto mai opportuno promuovere proprio un prodotto di grande tradizione come i nostri gnocchi, un piatto purtroppo ancora poco conosciuto, anche dai veronesi stessi, che merita di essere valorizzato, per fare da volano all’ulteriore sviluppo della Lessinia. È giusto poi offrire una vetrina adeguata al lavoro dei nostri produttori”.

Il Sindaco di Erbezzo, Alessio Leso, ha presentato la tradizionale ‘Festa degli gnocchi di Erbezzo’, che cade “nella seconda domenica di agosto e che rappresenta un evento importante nell’ambito del calendario estivo locale. Siamo giunti alla 40^ edizione: il piatto principale è costituito dagli gnocchi di malga, fatti con farina, acqua, sale, burro, monte veronese vecchio grattugiato. Un piatto povero ma che esprime molto bene la nostra identità e le nostre tradizioni, capace di mettere assieme generazioni diverse, che vogliamo valorizzare e promuovere sempre più”.

Il Sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini, ha invece presentato “il ‘Palio degli gnocchi della Lessinia’, che cade nella terza domenica di giugno ed è giunto all’8^ edizione; frutto di una idea della Pro Loco di Sant’Anna, gode del sostegno di tutta la comunità locale e del Comune. Si tratta di una gara tra le cucine che rappresentano i diversi Comuni del territorio: una apposita giuria premia il miglior piatto”.

“Siamo soprattutto felici per il coinvolgimento attivo dei ragazzi delle scuole, che sono orgogliosi di questo piatto e che portano avanti con entusiasmo ricerche e studi su di esso”, ha concluso il Primo cittadino di Sant’Anna.

Il presidente della Pro Loco di Sant’Anna e il vicepresidente della Pro Loco di Erbezzo hanno ribadito “l’importanza delle Pro Loco e di tutte le associazioni che lavorano con passione e dedizione sul territorio per recuperare, difendere e tramandare la ricetta autentica degli gnocchi della Lessinia”.

Il presidente di Confindustria Verona, Raffaele Boscaini, dell’azienda agricola Masi, ha sottolineato “l’importante coinvolgimento di tanti giovani: è molto bello assistere a un passaggio di testimone tra vecchie e nuove generazioni nel difendere e tramandare la ricetta tradizionale degli gnocchi della Lessinia”.

