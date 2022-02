Comunicato Stampa: CRV - I sindacati del Trasporto pubblico locale hanno incontrato il presidente Ciambetti

(Arv) Venezia 25 feb. 2022 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , affiancato dai consiglieri Marco Dolfin (LN-LV), Jonatan Montanariello (Pd), Enoch Soranzo (FdI), Elisa Venturini (FI), ha incontrato quest’oggi a palazzo Ferro Fini a Venezia una delegazione di rappresentanti delle forze sindacali del settore del Trasporto Pubblico Locale oggi in sciopero nazionale indetto a seguito del “rifiuto di Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. Nel corso dell’incontro le organizzazioni sindacali hanno presentato al Consiglio le ragioni della protesta, sottolineando, oltre alla perdita del potere d’acquisto di stipendi e salari anche i problemi affrontati quotidianamente dei lavoratori del settore causati dalle politiche di contenimento dei costi, tagli oltre alla questione della sicurezza chiedendo infine al Presidente e alle forze politiche di farsi parte attiva nel sostenere nelle sedi istituzionali la necessità di giungere al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

