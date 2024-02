Comunicato Stampa: CRV - Ok a legge regionale su solidarietà internazionale e crisi umanitarie

Consiglio Veneto approva Pdl in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie: verso il Registro regionale dei mediatori culturali (Arv) Venezia 7 feb. 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il proprio via libera (32 favorevoli, 9 astenuti) al progetto di legge n. 190, di iniziativa della Giunta, rubricato “Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”, relatore per l’Aula Laura Cestari (Lega-LV), correlatore la vicepresidente della Prima commissione consiliare Chiara Luisetto (Pd).

La proposta, come ricordato anche dal relatore, è diretta, in sintesi e nel quadro degli indirizzi nazionali in politica estera, a disciplinare le iniziative di solidarietà internazionale per attenuare le sofferenze delle popolazioni di paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali e in particolare a istituire il Registro regionale di mediatori culturali in grado di supportare in maniera più efficiente gli operatori pubblici nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, nel quadro della L. reg. n. 21/18 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”. Il correlatore, nel corso del proprio intervento, ha ricordato che l’istituzione del Registro contribuisce a fornire un perimetro di professionalità alle quali attingere, ma a fini prevalentemente informativi, senza costituire un albo professionale: “È uno strumento utile ad accreditare e distinguere il millantatore dal mediatore e a facilitare il reperimento di quest’ultimo in caso di necessità. Va ricordato, altresì, nonostante l’importante ruolo svolto dalla mediazione, che non esiste ancora una normativa nazionale che definisca con chiarezza le qualifiche, le mansioni e l’inquadramento contrattuale di questa professione”. È stato rilevato, infine, che la dotazione finanziaria di 30mila euro appare non sufficiente rispetto ai propositi e alle prospettive che il progetto di legge si è dato, aspetto evidenziato anche dalla consigliera de Il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO