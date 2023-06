Comunicato Stampa: CRV - Presentato libro di Daniele Boscarato “La barchetta e il palloncino e altri racconti”

(Arv) Venezia 29 giu. 2023 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Daniele Boscarato, giovane educatore di Chioggia e scrittore esordiente, ‘La barchetta e il palloncino e altri racconti’, Vertigo Edizioni, una collazione di sei storie di fantasia legate – come ha sottolineato l’autore - da un filo conduttore: le fragilità, piccole o grandi che siano, dei giovani protagonisti, tutti consapevoli di stare attraversando un momento di difficoltà e alla ricerca delle soluzioni ai loro problemi. La Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesca Zottis , ha moderato la presentazione, sottolineando che “attraverso la tecnica del racconto, possiamo prendere coscienza, far entrare nelle nostre teste e nei nostri cuori emozioni contrastanti che proviamo in diversi momenti della vita. Proprio grazie alla consapevolezza delle nostre fragilità, possiamo far nascere risorse interiori nuove che ci aiutano a crescere. E credo che questo libro possa essere importante anche per il Consiglio regionale: spesso affrontiamo tematiche legate alla fragilità e ci dimentichiamo che nei territori ci sono persone che si occupano direttamente di questi aspetti, come l’autore Daniele Boscarato, che lavora come educatore”.

Jonatan Montanariello (Pd), consigliere regionale, concittadino di Daniele Boscarato, ha spiegato di aver “voluto fortemente la presentazione del libro a palazzo Ferro Fini, in quanto racchiude in sé un messaggio molto positivo. Boscarato è un educatore che lavora a stretto contatto con le giovani generazioni: chi meglio di lui può avere una visione diversa delle fragilità individuali, declinandole in speranze e dando loro una chiave di lettura positiva? Chi meglio dell’autore può fornirci gli strumenti, anche alla Politica, per approcciare con spirito diverso ai limiti e alle fragilità individuali, che nascondono al loro interno qualcosa di più grande e complesso che apre alla speranza?”. “Il libro è articolato in sei storie, brevi o brevissime – ha spiegato Daniele Boscarato – che rappresentano istantanee, piccoli estratti di vita quotidiana dei giovani e giovanissimi protagonisti. Parlo delle fragilità, delle paure, delle piccole e grandi difficoltà che possono emergere tutti i giorni, che fanno parte del vissuto quotidiano e di un percorso di crescita individuale. Fragilità e limiti di cui dobbiamo avere più consapevolezza e imparare ad accettare come parte di noi stessi, per trasformarli in occasioni di crescita, di cambiamento, in potenzialità”.

L’autore, educatore professionale di bambini, ha confidato che “scrivere per me è prendere una piccola o grande parte di sé e metterla a disposizione di qualcun altro, di un prossimo che dobbiamo vedere come alleato e non come nemico. Scrivere è un modo semplice per poter descrivere se stessi. E il racconto ha una caratteristica unica: ricerca l’essenzialità, abitua a saper scegliere le parole giuste e dare loro il peso corretto”.

Alla conferenza stampa era presente anche la consigliera Erika Baldin (M5S), concittadina dell’autore Boscarato.

