Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione - Formazione Polizia Locale, sentiti i rappresentanti di Anci Veneto

(Arv) Venezia 22 mar. 2023 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), ha sentito in audizione il Presidente di Anci Veneto, nonché Sindaco di Treviso, Mario Conte, l’Amministratore unico di Anci SA Enzo Muoio e il Responsabile formazione Anci Veneto Marco Granziero, in ordine alla realizzazione del Progetto di formazione per il personale della Polizia Locale da parte dell’Associazione regionale dei Comuni del Veneto, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1430/2022, che attua l’art. 13 della L. Reg. n. 24/2020 ‘Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza’.

Come illustrato dai rappresentanti di Anci Veneto, e in particolare dal Presidente Conte, il Progetto di formazione per la Polizia Locale del Veneto si compone di 30 giornate formative, 26 online e 4 in presenza, replicate in due territori distinti del Veneto, e si concentreranno su aspetti pratici ed esperienziali. I temi approfonditi dai corsi riguardano il Codice penale, le funzioni di polizia giudiziaria, la sicurezza stradale, la vigilanza delle attività commerciali e la lotta al falso, la polizia ambientale ed edilizia, gli aspetti sanzionatori, la sicurezza urbana, l’utilizzo degli strumenti informatici, di videosorveglianza e di rilevazione delle infrazioni, l’antiriciclaggio, la trasparenza, la privacy e l’anticorruzione, la gestione del personale, le tecniche operative. Nel portale dedicato www.anciveneto.org/formazionePL sarà possibile trovare il dettaglio dei corsi in programma, le registrazioni dei corsi online e i materiali didattici prodotti dai docenti. I primi dati: dopo le prime 4 lezioni svolte, sono stati registrati 1385 partecipanti, oltre mille in diretta, poco più di trecento in differita. “È stata, quella di oggi in Commissione - ha dichiarato a margine dei lavori odierni il Presidente Sandonà - un’occasione importante per confrontarci con i rappresentanti veneti di Anci, il ‘sindacato dei comuni’, portatore delle istanze delle amministrazioni locali, ossia degli enti che quotidianamente hanno il contatto diretto con i cittadini e che rappresentano un punto fermo della vita pubblica e sociale delle comunità. Tra gli spunti emersi nel corso del confronto con Anci, la questione, ben nota, dei problemi di organico della Polizia Locale, in particolare nei piccoli comuni, tema che peraltro potrà essere affrontato anche in sede di discussione del nuovo Piano di riordino territoriale degli enti locali, e la necessità di ridefinire, anche da un punto di vista legislativo, il ruolo della Polizia Locale e del livello di cooperazione con le altre forze di polizia che agiscono sul territorio”.

In apertura di seduta, il Presidente dell'Intergruppo Lega-LV Alberto Villanova ha presentato la Proposta di Regolamento Interno n. 3, di iniziativa dei Consiglieri componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, Nicola Finco, Francesca Zottis, Alessandra Sponda ed Erika Baldin, diretta alla modifica dell'articolo 131 del Regolamento del Consiglio rubricato 'Utilizzo delle tecnologie informatiche'. È prevista l'introduzione di una nuova disposizione in forza della quale, in caso di gravidanza, maternità e paternità che impediscano lo svolgimento della funzione consiliare, e tenuto conto delle circostanze particolari che lo giustificano, l'Ufficio di Presidenza autorizza la partecipazione e l'esercizio del voto a distanza con il sistema telematico nelle sedute del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento, con modalità idonee a garantire la personalità, la libertà e la sicurezza del voto. Il provvedimento è stato licenziato all'unanimità dalla Commissione e potrà così essere inserito all'ordine del giorno dei lavori d'Aula; relatore, la Consigliera di Lega-LV Silvia Cestaro. Parere positivo unanime, infine, al Progetto di legge n. 98, primo firmatario il Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco (Lega-LV), relativo a "Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni"; l'iter istruttorio può così proseguire nella Quinta commissione, ove la proposta legislativa si trova incardinata.