Comunicato Stampa: CRV - Primo via libera alla Relazione 2022 del Garante regionale dei diritti della persona

(Arv) Venezia 29 mar. 2023 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), ha dato oggi il proprio via libera unanime alla Rendicontazione n. 145 “Relazione sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona anno 2022”, già illustrata nella scorsa seduta e nel dettaglio dallo stesso Garante, l’avvocato Mario Caramel, e che ha ricevuto nei giorni scorsi il parere positivo della Quinta commissione consiliare. Il provvedimento potrà così essere inserito all’ordine del giorno dei lavori d’Aula, relatore il Consigliere Marzio Favero (Lega-LV).

In apertura dei lavori, la Commissione ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il proprio parere positivo sul Progetto di legge n. 143, primo firmatario il Consigliere Giuseppe Pan (Lega-LV), relativo all'Inno regionale del popolo veneto, attualmente incardinato nella Sesta commissione, presso la quale l'iter istruttorio è destinato a proseguire. Infine, la Commissione si è espressa positivamente, in maniera unanime, sulla proposta legislativa n. 183, prima firmataria la Consigliera Silvia Rizzotto (Lega-LV), di modifica dell'art. 4 della L. reg. n. 27/2003 'Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche', incardinata nella Seconda commissione, presso la quale l'iter di approvazione è destinato a concludersi nel corso delle prossime sedute.