Comunicato Stampa: CRV - Rinnovo Ufficio di Presidenza, Ciambetti: “La conferma di una squadra compatta”

Rinnovo Ufficio di Presidenza, Ciambetti “La conferma di una squadra compatta e pronta a proseguire il proprio lavoro” (Arv) Venezia 12 apr. 2023 - “Il voto odierno, che ha portato alla conferma dell’attuale Ufficio di Presidenza, non solo sancisce il riconoscimento del buon lavoro fatto finora ma rappresenta anche un segnale per il percorso che ci condurrà, nei prossimi due anni e mezzo, alla conclusione della legislatura: l’attività legislativa che ci vedrà impegnati è ancora molta, sia in termini di quantità di provvedimenti, sia – soprattutto – in termini di qualità. Non posso quindi non commentare positivamente il rinnovo di tutti i componenti, che rappresentano quindi una continuità e consentiranno all’Assemblea legislativa di poter proseguire al meglio nel proprio lavoro”.

Questo il commento del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti al termine del voto con il quale l’aula consiliare di Palazzo Ferro Fini ha proceduto al rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, confermando gli attuali ruoli di Presidente, Vicepresidenti e Segretari.

“Il voto di metà legislatura è previsto dal regolamento del Consiglio regionale: si tratta di una procedura che serve anche come strumento di verifica e controllo dell’operato di chi gestisce l’assemblea. Ringrazio quindi tutti i colleghi, in particolare quelli di maggioranza, per la fiducia riposta nei miei confronti e cercherò di essere all’altezza del compito che mi è stato assegnato”, ha concluso il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO