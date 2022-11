Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione – 370mila euro a Parchi Delta del Po, Dolomiti d’Ampezzo e Lessinia

(Arv) Venezia 8 nov. 2022 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), ha approvato all’unanimità la PAGR 213 “Contributi agli Enti gestori di Parchi regionali per l’attuazione delle previsioni dei Piani ambientali. Esercizio 2022”.

Con il provvedimento della Giunta regionale in esame, vengono concessi complessivamente 370mila euro (spesa di investimento) agli Enti gestori per l’attuazione delle previsioni dei Piani ambientali. Si ricorda che, oltre a questa, vi sono altre due tipologie di spesa a favore dei Parchi veneti: una, di natura corrente, per sostenere impianti e funzionamento; l’altra, per la valorizzazione e la promozione dei Parchi. Nello specifico del provvedimento: 200mila euro vengono assegnati all’Ente Parco Naturale regionale del Delta del Po (la spesa eccedente sarà coperta con fondi del Parco); 90mila al Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo (soggetto gestore Regole d’Ampezzo); 80mila all’Ente Parco Naturale regionale della Lessinia. I contributi sono assegnati in forza della Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, ‘Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali’. Nello specifico, l’articolo 9 della citata normativa prevede che per ciascuno dei Parchi e delle Riserve sia formato un Piano Ambientale, con il duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona. L'art. 28, comma 2, invece, prevede che i contributi versati annualmente dalla Regione siano erogati con delibera della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. Precedentemente, gli Enti Parco avevano presentato specifici programmi di intervento, corredati da proposte progettuali da realizzarsi nel corso del 2022. In particolare, il Parco naturale del Delta del Po ha presentato una proposta progettuale per interventi di completamento dei lavori necessari alla rimessa in acqua dell’imbarcazione ‘Goletta verde’; il Parco delle Dolomiti d’Ampezzo ha presentato una proposta progettuale articolata su più interventi di manutenzione straordinaria su sentieristica e viabilità forestale danneggiati da eventi metereologici avversi; il Parco della Lessinia ha presentato una proposta progettuale riguardante la dismissione di impianti di sci da discesa in disuso, ubicati nel territorio di competenza. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO