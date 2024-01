Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione, ok a parere alla Giunta su fornitura a Regione di energia gratuita

Seconda commissione – Parere favorevole alla Giunta in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita. Ok a Rendicontazione ‘Veneto Strade’. Illustrata PDA 67, primo firmatario Soranzo (FdI) (Arv) Venezia 18 gen. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega-LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell’assessore regionale Bottacin, ha espresso all’unanimità parere favorevole alla Giunta regionale sulla PAGR n. 333 “Determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita in attuazione della L.R. 3 luglio 2020, n. 27, ‘Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico’. Modalità operative, anno 2022”.

È stata illustrata la Proposta di deliberazione amministrativa n. 67, primo firmatario Enoch Soranzo (FdI), "Modifica dell'articolo 40 dell'allegato A3 'Norme tecniche di attuazione' della Deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107, 'Piano di tutela delle acque', in materia di derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relativo ad aree di impianti sportivi". La Giunta regionale ha informato che sono in corso i lavori per la revisione e l'aggiornamento del 'Piano Tutela Acque'. In sintesi, la PDA propone la modifica del sopra citato articolo 40 per inserire una ulteriore tipologia di derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relativo ad aree di impianti sportivi. Il provvedimento è munito della clausola di neutralità finanziaria. Esaminata e votata la presa d'atto, a maggioranza, con l'astensione dell'opposizione, della Rendicontazione n. 191 "Veneto Strade S.p.A. Relazione sull'attività svolta nel primo semestre 2023 e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo (priorità giugno 2023 - dicembre 2023)", ai sensi dell'articolo 1, comma 4°, della L.R. n. 39/2013.