Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione - Pdl per la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale

(Arv) Venezia 15 mar. 2023 - Seduta dedicata alle audizioni, quella odierna della Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), Vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), che ha sentito i portatori d’interesse relativamente al Progetto di legge n. 151, prima firmataria la Consigliera Laura Cestari (Lega-LV), le cui disposizioni, già illustrate nel corso delle sedute precedenti della Commissione, sono volte al riconoscimento, alla valorizzazione e alla promozione del turismo fluviale, e al sostegno delle comunità rivierasche.

Al momento dell’introduzione delle audizioni, la Presidente Scatto è intervenuta per ringraziare la Consigliera Cestari circa l’iniziativa legislativa e gli auditi per aver accolto l’invito: “Che i temi del turismo fluviale e della manutenzione dei manufatti che insistono sui corsi d’acqua siano particolarmente sentiti lo si deduce facilmente acquisendo le notizie dai diversi mezzi d’informazione e sentendo i sindaci, i rappresentanti degli enti territoriali e dei diversi portatori d’interesse. Queste audizioni, peraltro, si tengono a pochi giorni di distanza dalla presentazione da parte della Vicepresidente Elisa De Berti dello studio sulle potenzialità del turismo fluviale lungo la Litoranea Veneta, a dimostrazione della particolare sensibilità che la Regione del Veneto sta dimostrando sul tema in generale: si tratta di una combinazione felice che dimostra la bontà delle intenzioni e la volontà della Regione di occuparsi di questa particolare materia. È fondamentale sottolineare, come è stato evidenziato anche dallo studio di Ca’ Foscari illustrato dalla Vicepresidente De Berti, come gli investimenti fatti in questo settore raddoppiano la spesa generata: il turismo fluviale quindi supera tranquillamente l’esame, sempre delicato, del rapporto tra costi e benefici. È fondamentale agire in questo settore per far interagire i diversi tipi di turismo fluviale e per capire dove vanno indirizzati gli interventi e gli investimenti. Nei prossimi giorni inizierà un colloquio serrato con i Sindaci per svolgere un’azione coordinata tra i diversi amministratori locali e territoriali per definire gli interventi più efficaci da parte dei diversi assessorati coinvolti nell’operazione e delle relative strutture. Al di là dei budget a disposizione, dobbiamo infatti avere chiaro che fare, dove andare, e comunque iniziare a collaborare”. Sono stati invitati a fornire il proprio contributo la Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, presieduta dal Sindaco di Mira Marco Dori, l’OGD Riviera del Brenta e Terre del Tiepolo, presieduta da Andrea Martellato, la Provincia di Rovigo presieduta da Enrico Ferrarese, la Provincia di Vicenza con il Sindaco di Marostica Matteo Mozzo, nonché le altre province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia, con il Sindaco di Jesolo Christofer De Zotti, e i rappresentanti di Slow - Flow Veneto Waterways Experience, Hello Veneto, Helloveneto Gentes T.O., Veneto Rivers Experience, UNII Unione Navigazione Interna italiana, Assonautica Venezia, Confcommercio Veneto, Assonautica Acque Interne Veneto Emilia, il Responsabile del coordinamento OGD Destinazione Po e Delta. Nella prima parte della seduta, la Commissione ha dato il proprio via libera per l’Aula, a maggioranza, senza voti contrari, alla Proposta di legge statale relativa a “Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151 'Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53' per estendere il diritto del genitore di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio fino all'età di 14 anni”. Relatore della proposta, il primo firmatario del Pdls, il Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco (Lega-LV), correlatore la Vicepresidente della Commissione Ostanel. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO