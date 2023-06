Comunicato Stampa: CRV - Sesta Commissione: sì a proposta di legge per librerie indipendenti

(Arv) Venezia 21 giu. 2023 - La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, guidata dalla presidente Francesca Scatto (Lega-lv) e dalla vicepresidente Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), ha fatto proprio con voto unanime il progetto di legge n. 196, presentato da Cristina Guarda (Europa Verde), che impegna la Regione a promuovere le librerie indipendenti come presidi culturali di prossimità. Il progetto di legge, che andrà ad integrare la legge quadro per la cultura in Veneto, attende ora la valutazione di congruità finanziaria dalla commissione consiliare Bilancio.

Via libera, sempre con voto unanime, anche alla relazione della consigliera di parità del Veneto Francesca Torelli sull’attività svolta nel corso del 2022, a partire dalla sua nomina effettiva avvenuta nel mese di luglio.

Infine, con la presentazione da parte del capogruppo Enoch Soranzo, la commissione ha dato corso all’iter istruttorio della proposta di legge n. 127, firmata da Fratelli d’Italia, che punta valorizzare le abitazioni e gli studi dei veneti illustri, cioè di quei cittadini che si sono distinti nel mondo della cultura, nella società, nella politica, nella scienza, nelle arti e nella spiritualità. Obiettivo dell’iniziativa legislativa è arricchire l’offerta turistica e culturale del Veneto con nuovi percorsi e mete, impegnando la Regione a fare da cabina di regia (100 mila euro la dotazione finanziaria proposta) per conservare, mantenere aperti e fruibili al pubblico questi luoghi legati alla storia, nell’ottica di promuovere ulteriori forme di turismo consapevole ed esperienziale, attento all’identità dei territori e alle forme di mobilità ‘lenta’.

