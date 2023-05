Comunicato Stampa: CRV - ‘Smart AP - Acquaponica intelligente’ per la sostenibilità ambientale ed economica

(Arv) Venezia 23 mag. 2023 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini il progetto ‘Smart AP - acquaponica intelligente’ per una agricoltura ecosostenibile, che ha l’obiettivo di produrre alimenti sani senza sprecare acqua, diventata ormai una risorsa estremamente preziosa alla luce del riscaldamento globale.

Il progetto è stato ideato da ‘Radici Azzurre’ e ‘Moretto Farm’, due aziende agricole, rispettivamente di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, e di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, guidate da giovani che portano avanti idee innovative in agricoltura adottando metodi di produzione sostenibili. Promotore dell’iniziativa è stato il consigliere regionale Giulio Centenaro (Lega/LV), da sempre molto sensibile ai temi ambientali, “primo firmatario di un Progetto di Legge, approvato la settimana scorsa dall’Assemblea legislativa veneta, che istituisce la ‘Giornata Ecologica Regionale’, per sensibilizzare ulteriormente i cittadini verso il rispetto dell’ambiente e l’importanza di contrastare i cambiamenti climatici. La Regione del Veneto ha così confermato di essere in prima linea sul fronte della tutela ambientale”.

Centenaro, che è stato affiancato da Moreno Giacomazzi, Sindaco del Comune di Santa Giustina in Colle, e dagli Assessori comunali Ornella De Santi e Federico Marconato, ha innanzitutto espresso “piena solidarietà alla Regione Emilia- Romagna, duramente colpita da un’alluvione senza precedenti”, sottolineando poi come sia “ormai indispensabile la prevenzione, la cura e la messa in sicurezza dei territori, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici che determinano una ciclica alternanza tra periodi estremamente siccitosi e altri di violente e intense precipitazioni”. Per il consigliere “è necessario e urgente creare invasi per recuperare l’acqua piovana senza sprecarla e vasche di laminazione per il contenimento delle acque. Dobbiamo renderci conto che l’acqua è ormai diventata una risorsa preziosissima, il nostro ‘oro bianco’ che non possiamo più permetterci di sprecare. Dobbiamo partire da un cambiamento culturale in materia ambientale, spingendo sempre più verso un’economia e un’agricoltura veramente green. In questo contesto, credo che siano molto importanti le nuove Applicazioni in grado di sviluppare metodi di coltivazione intelligenti: i tre giovani esperti presenti oggi rappresentano bene il futuro della nostra agricoltura”. Andrea Zorzi , dottore in Riassetto del territorio e Tutela del paesaggio, nonché Legale rappresentante di ‘Radici Azzurre’, Johnny Moretto , dottore Forestale e titolare della ‘Moretto Farm’, e Matteo Giomo , Ingegnere Ambientale, hanno spiegato come funziona la ‘Smart AP – Acquaponica intelligente’, un sistema naturale ecosostenibile finalizzato alla produzione di alimenti sani, che mette assieme l’acquacoltura, ovvero l’allevamento dei pesci in vasca, e l’idroponica, la coltivazione di piante fuori suolo. Questa tecnica innovativa, già utilizzata dagli Aztechi e oggi rivista alla luce delle nuove conoscenze acquisite, realizza un sistema circolare che permette di non sprecare acqua, con un risparmio del 90% di questa risorsa. Gli escrementi prodotti dai pesci passano attraverso bio- filtri popolati da colonie di batteri; in questo modo, l’ammoniaca viene trasformata prima in nitriti e poi in nitrati, elementi che vengono assorbiti dalle piante, le quali fito- depurano l’acqua rilasciandola pulita ai pesci. Viene creato un ambiente salubre che permette la convivenza di pesci e piante senza utilizzare fitofarmaci. ‘Radici Azzurre’ e ‘Moretto Farm’ hanno anche sviluppato il fotovoltaico e l’utilizzo di biomasse a scopo energetico.

Il progetto mette assieme le due aziende agricole venete, l’Università degli Studi di Padova, l’Istituto Agrario ‘Domenico Sartor’ di Castelfranco Veneto (TV) e ‘Impresa Verde Treviso e Belluno Srl’ di Paese (TV), perché è necessario fare rete per creare una filiera sostenibile anche sotto l’aspetto economico, dato l’elevato costo iniziale dell’investimento. Serve anche diffondere tra i consumatori una nuova cultura alimentare: i prodotti buoni e sani hanno un costo ed è giusto che sia così. Notevoli i vantaggi dell’acquaponica: risparmio idrico pressoché totale, non impiego di pesticidi e fertilizzanti chimici, un sistema in grado di produrre fino a tre volte più dei sistemi tradizionali, adatto anche alle persone con disabilità e affette da difficoltà motorie. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO