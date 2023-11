Comunicato Stampa: Dott. Valente riconfermato Segretario Generale del Consiglio regionale fino al termine Legislatura

(Arv) Venezia 28 nov. 2023 - L’Assemblea legislativa di palazzo Ferro Fini, a larghissima maggioranza, senza voti contrari, ha riconfermato il dott. Roberto Valente Segretario Generale del Consiglio regionale fino al termine della corrente Legislatura.

La votazione è avvenuta con scrutinio segreto. Relatore in Aula della PDA n. 76, di iniziativa dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, relativa alla proposta di rinnovo dell’incarico di Segretario generale al dott. Roberto Valente, è stato il consigliere Tomas Piccinini (Veneta Autonomia).

Il Relatore, nel suo intervento, ha sottolineato come il dott. Valente abbia l’esperienza, la preparazione professionale e possieda tutti i requisiti di legge per continuare ad assolvere nel migliore dei modi il proprio incarico fino al termine della legislatura, come, d’altra parte, ha ben dimostrato nello scorso triennio, garantendo così la continuità nella gestione amministrativa. Già la Prima commissione consiliare, nella seduta del 22 novembre scorso, aveva approvato all’unanimità la PDA n. 76. Il dott. Valente - Laurea in Giurisprudenza a Padova, abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, con alle spalle un importante percorso di formazione giuridico- economica - ha maturato una profonda esperienza in ambito regionale, prima come Dirigente, quindi come Vicesegretario Generale, per poi ricoprire, da marzo 2016, la carica di Segretario Generale. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO