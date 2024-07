Comunicato Stampa: Estate a Piazzola 2024

(Arv) Venezia 3 lug. 2024 - Presentata questa mattina a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l’Estate a Piazzola 2024, una serie di concerti e spettacoli che si svolgeranno a Piazzola sul Brenta (PD).

“Si tratta di un’offerta ricchissima - ha sottolineato il consigliere regionale Luciano Sandonà (Lega-LV) nel corso dell’illustrazione del cartellone degli eventi, presentato con la consigliera Elisa Cavinato (Lega-LV) - che coinvolge l’amministrazione comunale e le realtà associative del territorio come la pro loco, la Borgo&Co, l’associazione Nova, il Centro Servizi per il Volontariato di Padova e Rovigo, e che si protrarrà per tutta la stagione estiva, partendo dal 13 luglio con il Wit Matrix Pink Floyd Tribute Show, un omaggio ai Pink Floyd nel contesto di Villa Contarini, grazie all’attività di Borgo & Co. che proseguirà con Motori in Piazzola a fine agosto, e in particolare gli eventi firmati Zed! di luglio, un’offerta ricchissima che valorizzerà ulteriormente il centro di Piazzola e il complesso di Villa Contarini di proprietà della Regione, uno dei simboli più importanti e conosciuti del nostro territorio e del Veneto”.

“Se Piazzola è diventato tutto questo - ha sottolineato il vicesindaco Cristina Cavinato - è merito di chi crede e investe in Piazzola, di tutti i partner con i quali condivido ogni giorno idee iniziative e progetti, assieme al mondo del volontariato”, aspetti evidenziati anche dall’assessore comunale alla cultura Alessandra Callegari, che ha posto l’accento sull’aspetto organizzativo degli eventi.

“Siamo presenti a Piazzola da 12 anni - ha ricordato Valeria Arzenton, fondatrice di Zed! - e l’opportunità di presentare gli eventi a palazzo Ferro Fini è un modo per suggellare il legame tra la nostra organizzazione e le istituzioni. A Piazzola giovedì 18 luglio si esibirà Pierpaolo Spollon in “Quel che provo dir non so”; si proseguirà sabato 20 luglio con l’esibizione di Naska + Finley, mentre giovedì 25 luglio sarà la volta del live di Irama che farà le prove generali del suo tour. Venerdì 26 luglio sarà la volta di Andrea Pennacchi in “Pojana 2: Fausto e Furioso”. La chiusura è affidata a Cristiano De André che si esibirà sabato 27 luglio con il “#De Andrè Best of Live Tour”.

Sono intervenuti anche Guido Mazzuccato, di Borgo & Co, per presentare l’evento in collaborazione con Zed! Wit Matrix del 13 luglio - il cui ricavato andrà a favore dell’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio (Opsa) di Rubano - e l’evento motoristico che si svolgerà l’ultima domenica di agosto; Giuliano Tessari presidente della locale Pro Loco; Francesco Marangon dell’associazione Nova, le cui attività da un paio d’anni sono rivolte soprattutto ai giovani, e Nicolò De Gennaro, direttore generale di CSV - Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo, che ha presentato l’iniziativa Solidaria 2024, legata al mondo del terzo settore.

