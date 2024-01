Comunicato Stampa: Giorgio Demagistris lancia il Bestseller “Tornare In Positivo Con Il Trading”

Fare trading riuscendo ad essere in positivo nel lungo periodo è il sogno di tutti coloro che operano sui mercati finanziari. Peccato che solo pochi ci riescono. La buona notizia è che la tecnologia può davvero rappresentare la nostra miglior alleata. Per tutti coloro che desiderano imparare a fare trading ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Giorgio Demagistris “TORNARE IN POSITIVO CON IL TRADING. Una strategia di Trading Vincente, scoperta in un laboratorio acustico analizzando il Suono” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per operare sul mercato delle valute in maniera vincente attraverso l’utilizzo della tecnologia.

“Il mio libro, con un linguaggio assolutamente semplice e comprensivo, accompagna il lettore in un percorso privo di tecnicismi, aiutandolo a comprendere le regole del mondo del trading finanziario, con tutte le sue infinite trappole che devono essere riconosciute al fine di essere evitate” afferma Giorgio Demagistris, autore del libro. “L’apprendimento è semplice e progressivo, con uno stile narrativo che facilita la lettura in un viaggio, dove ogni tappa invita il lettore a riflettere e rafforzare progressivamente il proprio punto di vista sul trading. Leggendo il libro fino in fondo, il lettore, con ottime probabilità, saprà quanto basta per muovere i primi passi verso una nuova e adeguata visione dei mercati finanziari”.

Secondo l’autore, è di fondamentale importanza costruire una mentalità positiva e responsabile verso il mondo del trading. Inoltre, a detta di Demagistris, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel successo di lungo periodo. Motivo per il quale, attraverso l’utilizzo di un Expert Advisor, ad esempio, il lettore può muovere i primi passi in questo settore con la consapevolezza di essere assistito dal miglior alleato che esista: la tecnologia.

“ Giorgio Demagistris con il suo libro va a condividere un’esperienza straordinaria che nasce da un’intuizione avuta in un laboratorio di fisica acustica, per poi arrivare, poco dopo, alla creazione di un vero e proprio software di trading da utilizzare nel marcato delle valute” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A beneficiare delle informazioni contenute nel libro non sono solo gli esperti di trading ma, al tempo stesso, tutti coloro che hanno curiosità e il desiderio di conoscere e approfondire quanto necessario per gestire autonomamente le proprie finanze”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno tramite un amico che era rimasto molto entusiasta di un evento da lui organizzato. Ho iniziato così a maturare l’idea di scrivere un libro affidandomi a lui e alla sua casa editrice” conclude l’autore. “Il team della Bruno Editore mi ha assistito in maniera completa nel corso di tutta la pubblicazione editoriale, fornendomi anche la migliore strategia di marketing da utilizzare per far arrivare il mio libro a quanti più lettori possibili”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/47qauOR Giorgio Demagistris , nato a Milano nel 1961. Da oltre trentacinque anni è impegnato in un'attività consulenziale di marketing e comunicazione attuata attraverso il ruolo di business coach. Fin da giovane ha potuto confrontarsi con clienti importanti del mondo istituzionale, economico-finanziario e industriale. Ha lavorato in Italia e all'estero, in particolare sul mercato asiatico dove ha implementato il ruolo di "facilitatore" nello sviluppo di nuovi progetti di espansione commerciale e industriale. Sul fronte economico finanziario delle Banche, ha contribuito a mettere in atto, nuove tecniche di marketing quando le loro precedenti metodologie non erano più efficaci. Riguardo alle industrie ha favorito la costruzione di processi di analisi sui comportamenti d'acquisto dei mercati e coordinato lo sviluppo e l'attuazione di nuove strategie e tattiche relazionali. Sulle risorse umane ha sperimentato nuovi modelli di welfare attivando un ruolo di business coach manageriale che oggi agisce a sostegno dei cambi generazionali e dei progetti di assesment organizzativo. Appassionato di strategie d'Impresa, ama immergersi ovunque ci sia l'opportunità di sperimentare percorsi nuovi incentivando l'entusiasmo per le grandi sfide e i progetti complessi. Sito web: https://www.fxgengineering.com Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all'Editoria ed è il più noto "book influencer" italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it