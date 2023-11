Comunicato Stampa: l Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti ha ricevuto ministro Salute Repubblica Centrafricana

- Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha ricevuto questa mattina, domenica 5 novembre, a palazzo Ferro Fini il ministro della Sanità della Repubblica Centrafricana, Pierre Somse, accompagnato a Venezia dai dirigenti del Cuamm Medici con l’Africa. ”Il ministro Somse – ha spiegato Ciambetti - è stato tra i protagonisti dell’incontro annuale della Ong diretta da don Dante Carraro,che si è svolta ieri a Milano sul tema ‘Un movimento. Con l’Africa tra emergenza e sviluppo ’. Oggi la Repubblica Centroafricana è tra i Paesi più poveri al mondo, per quanto ricchissima di minerali preziosi e potenzialmente in grado di affrontare la strada dello sviluppo come certificato anche dal FMI, e circa il 63 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà assoluta. Non meraviglia che il dato sanitario sia per molti aspetti devastante, e non sorprende che il Cuamm Medici con l’Africa abbia intensificato la sua presenza in quest’area subsahariana. L’incontro odierno a Venezia, franco e cordiale, con il ministro Somse ha avuto al centro proprio il nodo della sanità: il ministro ha ribadito che per il suo governo l’emergenza sanitaria è tema prioritario e del resto non potrebbe essere altrimenti: questo Paese travagliato ha l’aspettativa di vita più bassa al mondo e il numero di sieropositivi Hiv è impressionante, soprattutto se guardiamo al dato dei bambini sotto i 15 anni. Lo sforzo sostenuto dalla Ong di don Dante Carraro in quest’area è giustificato proprio da uno scenario drammatico”. Come è noto Cuamm Medici con l’Africa è attiva con 3.500 tra medici e gli operatori impegnati in Angola, Etiopia, Mozambico, Tanzania, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan e Uganda dove sono stati creati 21 ospedali, 864 strutture sanitarie, 4 scuole infermieri e l’università Cattolica del Mozambico a Beira. “A fianco di questa rete essenziale per affrontare l’emergenza sanitaria in questi Paesi poverissimi, per quanto spesso ricchissimi di materie prime e minerali preziosi o strategici per cui al centro di un vortice di corruzione, guerre intestine, colpi di stato e instabilità politica, ci sono oltre 5.000 volontari e sostenitori in Italia. L’operatività di istituzioni come il Cuamm Medici con l’Africa rende ancor più grande e ammirevole l’impegno di don Dante Carraro e di tutti i suoi collaboratori, volontari e anche semplici sostenitori ai quali personalmente, come ho ribadito al ministro Somse, come Consiglio Regionale del Veneto noi diamo il nostro massimo sostegno”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO