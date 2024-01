Comunicato Stampa: Quarta commissione – Ascoltato dirigente Ufficio Antifrode dell’Agenzia Dogane e Monopoli del Veneto

(Arv) Venezia 18 gen. 2024 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega-LV), ha ospitato oggi in audizione la dott.ssa Lucia Napolitano, dirigente Ufficio Antifrode dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli Venezia Giulia, per approfondire il fenomeno della contraffazione in Veneto dalla prospettiva dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Continua così l’impegno della commissione per approfondire il fenomeno della contraffazione illegale e gli effetti che essa produce nel tessuto economico e sociale del Veneto. A margine della seduta, il presidente Zanoni ha evidenziato che “i dati relativi ai sequestri amministrativi effettuati nei confronti di privati e aziende di materiali contraffatti sono veramente considerevoli, soprattutto se pensiamo ai sequestri effettuati negli aeroporti di Venezia e Verona. L’attività dell’Agenzia delle Dogane risulta importantissima per difendere i nostri prodotti e, quindi, tutta la miriade di imprese, anche venete, e i loro dipendenti, da un commercio sleale e truffaldino, che crea danni soprattutto alle aziende che lavorano nel pieno rispetto della legge”.

Il vicepresidente Bet , nel fare i “complimenti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Veneto per l’eccellente lavoro svolto, nonostante le carenze di organico e l’oggettiva difficoltà di gestione dei servizi”, ha trovato “decisamente interessanti i dati forniti, che saranno molto utili per approfondire il fenomeno della contraffazione illegale e individuare gli strumenti più idonei per contrastarlo”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO