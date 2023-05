Comunicato Stampa: Quinta commissione avvia iter per Ambiti Territoriali Sociali e nuova gestione servizi sociali

(Arv) Venezia 4 mag. 2023 – La commissione Sanità e Sociale del Consiglio veneto, presieduta da Sonia Brescacin (Lega-Lv), vicepresidente Anna Maria Bigon (Pd), ha avviato l’ter di esame del disegno di legge istitutivo degli ATS, gli ambiti territoriali sociali che andranno a riorganizzare i servizi sociali e la rete assistenziale del Veneto. Il disegno di legge (pdl 200), illustrato ai consiglieri dall’assessore regionale alla Sanità e sociale Manuela Lanzarin e dal responsabile regionale della Direzione servizi sociali Pierangelo Spano , individua negli Ambiti territoriali sociali il contesto di riferimento per la realizzazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali, costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate da assicurare in modo associato, per garantire universalità e uniformità di trattamento, pari opportunità, prevenzione, riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Gli Ambiti territoriali sociali, identificabili con il perimetro delle 21 ex Ulss del Veneto, avranno propria personalità giuridica, organizzazione propria e autonomia di bilancio. Prima di entrare nel merito della riforma, che ridisegna su scala regionale organizzazione e funzionamento dell’intera rete degli interventi sociali in Veneto, la commissione Sanità avvierà un ciclo di consultazioni, che coinvolgeranno anche i consiglieri della prima commissione, competente per gli assetti istituzionali e gli enti locali. In apertura di seduta l’assessore aveva presentato ai consiglieri il il nuovo direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, Massimo Annicchiarico, subentrato a Luciano Flor.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO