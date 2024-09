Comunicato Stampa: Rigo (Lega-LV): “Lupatotissima, il 14 e 15 settembre Verona capitale dell’atletica leggera"

(Arv) Venezia 4 set. 2024 - “Sabato 14 e domenica 15 settembre Verona diventerà per un week-end capitale italiana di atletica leggera. Ben 500 atleti si sfideranno, infatti, alla ‘Lupatotissima’, in quello che ormai è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di queste discipline”. Con queste parole il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega - Liga Veneta) ha introdotto oggi, a palazzo Ferro Fini, la conferenza stampa di presentazione della manifestazione internazionale di atletica leggera a carattere agonistico.

“Giunta alla sua 30° edizione, grazie all’impegno del gruppo sportivo Mombocar - ha aggiunto il consigliere - questa iniziativa è diventata nel corso del tempo la quarta competizione di settore più longeva in Italia. Un dato che la dice lunga sul livello e sull’importanza di questa competizione e che vedrà anche la partecipazione di importanti atleti internazionali. Senza dimenticare che questo evento ha già ospitato numerosi Campionati Internazionali (1 mondiale e 3 europei) e che durante la competizione si sono registrati numerosi record di categoria. Alla manifestazione parteciperà anche la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona, che dal 2022 attua ricerche di carattere scientifico, per rafforzare ancor più il connubio sport-salute”.

“La Lupatotissima quest’anno - ha aggiunto Alma Chiara Marinello, presidente di Mombocar - ospita il campionato italiano Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) della specialità di 24 ore. Tra le etichette di prestigio, la manifestazione ha ricevuto quest’anno la Label di bronzo Fidal, la Silver Label internazionale IAU (International Association of Ultrarunners) e una prova del Grand Prix Iuta (Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail). Il Centro Sportivo Italiano, uno degli enti di promozione sportiva dell’atletica leggera più attivi in Italia, ha assegnato la sua egida alle staffette inserite nel programma della Lupatotissima (24x1 ora, 12x1 ora e 6x1 ora)”.

“Per certe manifestazioni arrivare a dieci edizioni è già qualcosa di importante; arrivare a trenta è un traguardo straordinario - ha affermato il consigliere nazionale di Fidal Carlo Cantales - e ancora di più se riguarda competizioni su distanze così impegnative. Ed è proprio per questo che, come federazione, abbiamo fortemente voluto riconoscerlo, assegnando alla Lupatotissima il campionato italiano Fidal della ‘24 ore’. Il tutto, in un territorio che non smette mai di dare il proprio apporto all’atletica leggera italiana”. “Questo è frutto di una grande collaborazione tra chi organizza, anche per il tipo di competizioni proposte” ha aggiunto Francesco Uguagliati, presidente del comitato regionale del Veneto.

“La IUTA - ha precisato Gregorio Antonio Zucchinali, presidente nazionale dell’Iuta (Italian Ultramarathon and Trail Association) - ha voluto assegnare a Verona, nel contesto della Lupatotissima, la sede del festeggiamento dei suoi 25 anni di vita al fianco della Fidal nella ‘governance’ dell’Ultramaratona italiana”.

“Lo sport - ha concluso il consigliere Rigo - ha un ruolo fondamentale: per la nostra salute e per tutti gli aspetti sociali a esso legati. Ecco perché la Regione del Veneto sostiene queste manifestazioni, che continuano negli anni a crescere e ad acquisire sempre più importanza, promuovendo lo sport e la crescita sana delle future generazioni”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO