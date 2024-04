Comunicato Stampa: Rigo (Lega- LV): “Mami Run, a Buttapietra la maternità va di corsa"

(Arv) Venezia 9 apr. 2024 - Il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la terza edizione della Mami Run.

“Domenica 26 maggio, a Buttapietra, le mamme indosseranno le scarpe da corsa per uno sprint con i propri passeggini. Un modo per vincere la gara contro la denatalità e, soprattutto, per riaffermare ancora una volta l’importanza del ruolo della donna, pilastro insostituibile della famiglia e della società”.

Con queste parole, il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Filippo Rigo ha introdotto la manifestazione Mami Run.

"Una donna con figli piccoli è già abituata a correre quotidianamente - ha continuato il consigliere regionale- Domenica 26 maggio lo potrà fare senza essere spinta da preoccupazioni e incombenze, ma solo per il piacere di stare assieme ad altre mamme e vedere apprezzato il proprio ruolo di genitore. Un ruolo che non ha il numero 1 o il numero 2, ma quello chiaro, di cui noi tutti dobbiamo essere orgogliosi: la mamma. Il tutto, all’interno di una manifestazione che è giunta alla terza edizione ed è in continua crescita. Un evento di cui vado particolarmente orgoglioso, soprattutto in questa fase storica di furia ideologica contro i principi che hanno contribuito a costruire la nostra società”.

“In altre parole – ha concluso Rigo – quest’evento è pensato per ribadire la forza e la bellezza del binomio mamma-bambino. Non è un caso che ai vertici dell’amministrazione comunale di Buttapietra ci siano due donne e due mamme, pronte a lanciare messaggi a favore della famiglia. In questo, hanno il pieno sostegno da parte della Regione Veneto. Ma la giornata del 26 maggio vuole essere pure dedicata a tutta la cittadinanza disposta a partecipare, oltre che un momento di socialità e promozione del territorio”.

La Mami Run include infatti molte opportunità per le partecipanti.

“Sono previsti un tragitto studiato appositamente per i passeggini, l’animazione per i bambini lungo il percorso e gli spazi dedicati al cambio pannolini e all’allattamento - ha precisato il sindaco di Buttapietra, Sara Moretto- Ma, durante questa manifestazione, abbiamo voluto pensare anche al futuro dei nostri piccoli e all’ambiente. Tanto che alle 11 è in programma la cerimonia di piantumazione degli alberi dedicati a tutti i nati nel 2023 e 2024; per l’occasione, i bambini della locale Scuola dell’Infanzia, assieme alle maestre, prepareranno emozionanti sorprese per le proprie mamme”.

“Per rafforzare il rapporto con il territorio, nel parco sarà allestita un’area pic-nic con proposte di ristoro a base di prodotti locali, come le fragole e, soprattutto, il risotto con le Cicche, piatto tipico di Buttapietra – ha spiegato Sabrina Argentati, vicesindaco del Comune veronese - A tutto questo, si aggiungono le numerose iniziative pensate sia per i bambini che per le loro famiglie. Una è il ‘Giò Madonnari’, concorso di disegno con gessetti per gli alunni della primaria e Secondaria in collaborazione con il Centro turistico giovanile La Bra di Buttapietra. Altre sono le performance dei giocolieri e le favole animate. Gli adulti, invece, potranno confrontarsi con gli esperti di primo soccorso della Croce Rossa Internazionale, per conoscere importanti proposte salvavita”.

Spazio quindi ai saluti di Agata De Nuccio, scrittrice e poetessa, oltre che mamma e nonna, che da oltre 15 anni legge storie ad alta voce ai bambini per i benefici che questa modalità offre. Premiata per queste sue attività nel 2021, sarà pure presente alla Mami Run.

