Comunicato Stampa: Seconda commissione – Contributi a Enti Gestori Parchi regionali per attuazione Piani Ambientali

(Arv) Venezia 12 ott. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, parere favorevole alla PAGR 312 “Contributi agli Enti Gestori di Parchi regionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali. Esercizio 2023”, di cui all’art. 28, comma 2°, della L.R. n. 40/1984, che prevede che i contributi versati annualmente dalla Regione, al fine di assicurare il funzionamento dei Parchi veneti con adeguate misure finanziarie, e in particolare per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali, siano erogati con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il finanziamento complessivo, per l’esercizio 2023, ammonta a 150 mila euro, così suddivisi: Ente Parco naturale regionale del Delta del Po: euro 50 mila; Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo (soggetto gestore Regole d’Ampezzo): euro 70 mila; Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile: euro 30 mila. Parere favorevole, espresso a maggioranza, senza voti contrari, alla PAGR 310 “Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Treviso”, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. n. 39/2017. L’articolo 48 della L.R. n. 39 del 3 novembre 2017, “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio ERP di Comuni e ATER. La Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti. Con il provvedimento in esame, viene approvata la proposta di alienazione da parte dell’ATER di Treviso, la quale ha adottato il Piano di vendita per il prossimo quinquennio 2024/2029. Su un totale di 4.050 alloggi, si prevede la vendita di n. 384 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 150 attualmente sfitti, pari al 9,48% del patrimonio aziendale ERP complessivo. L’ATER ha previsto un introito presunto complessivo di euro 19.314.750,00, con un prezzo medio di cessione stimato in circa 50 mila euro ad alloggio. L’Azienda ha dichiarato che gli immobili non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio e che tra gli alloggi oggetto di vendita non vi sono alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico. La commissione ha quindi votato a maggioranza, senza voti contrari, la presa d’atto del REND n. 185 “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornato con DGRV n. 988/2022, Elaborato A, articolo 5. Trasmissione Rapporto annuale sulla Produzione e Gestione di Rifiuti Urbani in Veneto (Edizione 2023 relativo alla Produzione e gestione dei Rifiuti Urbani dell'anno 2022)” .

