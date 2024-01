Comunicato Stampa: Sesta commissione: in discussione due proposte di legge per offrire supporto psicologico a studenti

(Arv) Venezia 24 gen. 2024 – La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, guidata dalla presidente Francesca Scatto (Lega-Lv) e dalla vicepresidente Elena Ostanel (Il Veneto che vogliamo), ha avviato l’esame abbinato di due proposte di legge in materia di supporto psicologico e pedagogico agli studenti, alle famiglie e agli insegnanti delle scuole del Veneto.

La prima proposta di legge (Pdl 121), presentata da Laura Cestari (Lega Lv) e sottoscritta da altri 12 consiglieri dell’intergruppo leghista, mira a istituire un servizio strutturato di psico-pedagogia scolastica nel sistema educativo, attivo per tutte le scuole di ogni ordine e grado, per prevenire disagi e povertà educative, abbandono scolastico, disturbi relazionali e comportamentali, fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo.

La seconda proposta di legge (Pdl 144), a firma di Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e di Cristina Guarda di Europa Verde, prevede l’istituzione del servizio di pedagogia e di psicologia scolastica, composto da équipe multidisciplinari professionali di psicologi, pedagogisti e educatori sociopedagogici, a sostegno di alunni, insegnanti e famiglie. Gli obiettivi sono la prevenzione degli insuccessi formativi, della dispersione scolastica, dei disagi relazionali e di apprendimento e la promozione di competenze emotive, cognitive e relazionali in un’ottica di benessere di tutta la comunità scolastica e di collaborazione tra scuola famiglia e servizi territoriali.

Date le analogie di contenuto e finalità, le due proposte ora confluiscono in un testo unico, sul quale le commissioni consiliari svolgeranno il lavoro istruttorio in vista dell’esame d’aula. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO