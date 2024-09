Comunicato Stampa: Terza commissione: auditi gli stakeholders per le misure a sostegno dell‘agricoltura verticale

(Arv) Venezia 11 set. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vice presidente Renzo Masolo (EV), nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: in primis, sono stati auditi gli stakeholders con riferimento al Testo unificato del Progetto di legge regionale n. 160 di iniziativa dei consiglieri Cecchetto, Andreoli, Barbisan, Bet, Bisaglia, Centenaro, Cestari, Corsi, Dolfin, Formaggio, Gerolimetto, Giacomin, Pan, Possamai, Puppato, Razzolini, Rigo, Venturini e Vianello “Misure a sostegno dell’agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”” e del progetto di legge regionale n. 162 di iniziativa del consigliere Finco, “Disposizioni per l’agricoltura urbana e periurbana”. Keywords: vertical farm; agricoltura idroponica; agricoltura acquaponica; innovazione e ricerca; finanziamenti; sostegno comparto agricolo; cambiamento climatico; imprenditori agricoli; consumo del suolo.

Con riferimento al PAGR n. 412 “Modifiche ai criteri di selezione delle domande di aiuto relative agli Interventi SRA 20, SRD 03, SRD 06, e SRE 01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, la Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti.

A seguire, la Commissione ha proseguito l’esame del Progetto di legge regionale n. 294 di iniziativa dei consiglieri Andreoli, Formaggio, Bet, Cecchetto, Cestaro, Dolfin, Maino, Pan, Rizzotto, Sponda, Vianello e Zecchinato “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””.

Infine, anche per il Progetto di legge n. 275 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”, la Commissione ha proseguito nell’esame del testo.

