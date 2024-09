Comunicato Stampa: Terza commissione: proseguito l’esame del Pdl avente ad oggetto la protezione della fauna selvatica

La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vice presidente Renzo Masolo (EV), nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: in merito al PAGR n. 408 “Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati liquidità per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine delle PMI. Approvazione delle disposizioni operative ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 19/2004”, la Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza dei presenti; anche per il PAGR n. 410 “Modifica del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Commissione ha dato il via libera a maggioranza dei presenti. Altresì, per il PAGR n. 417 “Bando per la presentazione delle domande di contributo per il settore gelsibachicolo ed i laboratori di trasformazione dei prodotti bachicoli, annualità 2024, la Commissione ha dato il via libera all’unanimità dei presenti.

A seguire, si è proseguito con l’esame del Progetto di legge regionale n. 294 di iniziativa dei consiglieri Andreoli e Formaggio “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, Oggetto dell’intervento sono gli appostamenti precari e quelli temporanei, al fine di garantire certezza del diritto, sia per chi pratica l’esercizio venatorio, sia, nel contempo, per gli organi di vigilanza chiamati a presidiare il corretto uso ed assetto del territorio, evitando il determinarsi di situazioni di divergenze interpretative, foriere di possibili contestazioni, di eventuali sanzioni e di conseguente contenzioso. Di rilevanza, la localizzazione dell’appostamento precario dove si ricorda, necessita di comunicazione dell’allestimento al Comune territorialmente competente. La comunicazione inoltre sarà corredata da documentazione fotografica del sito, antecedente alla realizzazione dell’appostamento precario.

Infine, la Commissione ha proseguito l’esame del Progetto di legge regionale n. 275 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO