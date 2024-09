Comunicato Stampa: Terza commissione: via libera al progetto di legge per la protezione della fauna selvatica e per il

(Arv) Venezia 25 set. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vice presidente Renzo Masolo (EV), nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: progetto di legge regionale n. 294 di iniziativa dei Consiglieri Andreoli, Formaggio, Bet, Bozza, Cecchetto, Centenaro, Cestaro, Dolfin, Giacomin, Maino, Pan, Possamai, Razzolini, Rizzotto, Sponda, Vianello e Zecchinato “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””. La Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda il parere alla Giunta regionale n. 422 “Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale e individuazione della dotazione per la realizzazione di pronti interventi per le annualità 2024 e 2025 relativi agli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della legge regionale 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Commissione si esprime con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

