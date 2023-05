Comunicato Stampa: Venezia da Terra, Ciambetti: “Un Festival che mette in luce un angolo del Veneto tutto da scoprire"

(Arv) Venezia 18 mag. 2023 - “Venezia da Terra ha il merito di raccontare un angolo del Veneto tutto da scoprire, solo apparentemente minore, in realtà ricco di storia e di identità. Un Festival che ha dimostrato di aver realizzato un progetto ambizioso, che deve il suo successo al convito coinvolgimento di diversi soggetti del territorio: enti locali, associazioni, soggetti privati, mondo dell’università e della ricerca. E’ la forza delle piccole comunità, che vincono se sanno fare rete superando i campanilismi e dimostrando come la bellezza della nostra regione non risieda solo nelle grandi città e nei capoluoghi ma anche nei piccoli borghi. La chiave è quella di moltiplicare il valore: dalla cultura all’enogastronomia, dai sentieri ciclabili ai luoghi d’arte, realizzando un unico progetto”.

Sono le parole del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti in occasione della presentazione, avvenuta oggi a Palazzo Ferro-Fini, dell'8^ ° edizione di Venezia da Terra - Festival della Storia e delle Piccole Comunità, organizzato in collaborazione con l'Università di Padova. Nato dalla sinergia tra i comuni di Campiglia dei Berici, Orgiano, Pojana Maggiore e Noventa Vicentina (VI), il festival vede anche il coinvolgimento dei comuni di Albettone, Agugliaro, Alonte, Sossano, Val Liona e Villaga, proponendosi come punto di riferimento per le manifestazioni dell’Area Berica.

"Un interessante modello organizzativo, un'offerta proposta a tutti e non solo agli abitanti del territorio berico: una Venezia di terraferma, insomma, che ha i suoi capolavori, le sue ville, una produzione agricola di eccellenza, pagine di storia ricchissime e un'identità completa e profonda da scoprire", ha concluso il Presidente Ciambetti.