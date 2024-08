Le Ombre e Vecchioni, il 13 e 14, info viabilità a Roseto Ferragosto incluso

lL 13 agosto 2024 in occasione del concerto de “Le Ombre” sulla piazza del lungomare centrale, è istituito il divieto di transito, dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione, nei seguenti tratti di strada: Lungomare Celommi, nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Ponno e l’intersezione di Piazza Filippone; via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Ponno e l’intersezione con il Lungomare Celommi, escluso residenti; via Colombo, nel tratto compreso tra via Frascati e via Genzano, escluso residenti; - via Genzano, nel tratto compreso tra via Colombo e il Lungomare Celommi.

Inoltre, sempre nella giornata di martedì 13 agosto, è istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione, nei seguenti tratti di strada: in tutte le piazzole di sosta presenti sul Lungomare Celommi; via Roma nel tratto compreso tra via Pineta e via Ariccia;



CONCERTO DI VECCHIONI. Sono diverse le prescrizioni emesse per lo svolgimento del concerto di Roberto Vecchioni, che si terrà il 14 agosto alle ore 22.00 in piazza Ponno.



1) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 01:00 del 13 Agosto 2024 fino alle ore 15:00 del 15 Agosto 2024, nei seguenti tratti di strada: Piazza Ponno, intera area, per le operazioni di montaggio e smontaggio palco ed attrezzature (lato Est) allestimento viabilità temporanea della corsia lato Ovest a doppio senso di marcia compresa tra il Lungomare Celommi e il Lungomare Trento, escludendo la rotatoria dalla viabilità; - Lungomare Trento, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e via Egitto;



2) L’istituzione del doppio senso di marcia in Piazza Ponno lato Ovest, compreso tra il Lungomare Celommi e il Lungomare Trento, dalle ore 08:00 del 13 agosto 2024 fino a cessate esigenze;



3) L’istituzione del divieto di accesso e di transito in via Conti, nel tratto compreso tra via Nazionale e Piazza Ponno, dalle ore 08:00 del 13 agosto 2024 fino a cessate esigenze;



4) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione il giorno 14 agosto 2024 dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione specificatamente in: via Roma, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e via Thaulero – ambo i lati; via Conti, nel tratto compreso tra via Nazionale e Piazza Ponno – ambo i lati; via Somalia, dall’ intersezione con Piazza Ponno per la lunghezza di 10 mt.; tutte le piazzole di sosta presenti sul Lungomare Celommi, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e Piazza Filippone;



5) L’istituzione del divieto di transito, per il giorno 14 agosto 2024 dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione, nei seguenti tratti di strada: Lungomare Celommi, nel tratto compreso tra Piazza Ponno (inclusa) e l’intersezione di Piazza Filippone (esclusa); Lungomare Trento, nel tratto compreso tra via Emilia e Piazza Ponno – ambo le direzioni; via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazza Ponno e l’intersezione con il Lungomare Celommi; via Colombo, nel tratto compreso tra via Frascati e via Genzano; via Genzano, nel tratto compreso tra via Colombo e il Lungomare Celommi; tutte le intersezioni presenti nel tratto tra il Lungomare Celommi e via Roma; via Thaulero, nel tratto compreso tra via Nazionale e il Lungomare Celommi;



6) L’interdizione assoluta della pista ciclabile, nel tratto compreso tra il lido Lauretta e il Lungomare Celommi, dalle ore 06:00 del 13 agosto 2024 fino a cessate esigenze.



Alle autovetture che trasportano diversamente abili che vorranno assistere al concerto, munite di apposito tesserino, sarà consentito l’accesso esclusivamente in via Conti per raggiungere piazza Ponno. Da lì, una volta fatto scendere il passeggero e l’eventuale accompagnatore, si dovrà tornare indietro per parcheggiare l’autovettura in uno stallo esterno all’area interdetta.



Si ricorda che in occasione del concerto di Vecchioni sarà a disposizione di cittadini e turisti il servizio di bus navetta gratuito che, a partire dalle ore 18.00, collegherà le aree di sosta di Piazza Olimpia e della Rotonda Borsacchio al centro della città.



FERRAGOSTO. Il 15 agosto in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Maria Assunta sono previste le seguenti prescrizioni alla viabilità.

Dalle ore 16:00 del 15 agosto alle ore 01:00 del giorno successivo è istituito il divieto di transito in: Lungomare Celommi, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e Piazza Filippone; Lungomare Trento, nel tratto compreso tra via Emilia e Piazza Ponno; via Roma, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e l’intersezione con il Lungomare Celommi; via Colombo, nel tratto compreso tra via Frascati e via Genzano; via Genzano, nel tratto compreso tra via Colombo e il Lungomare Celommi; via Thaulero, nel tratto compreso tra via Nazionale e il Lungomare Celommi; tutte le intersezioni presenti nel tratto tra il Lungomare Celommi e via Roma; Lungomare Trieste, tratto compreso tra viale Marche e via Costantino ( solo dalle ore 23:00 alle ore 01:00 );

Dalle ore 16:00 del 15 agosto alle ore 01:00 del giorno successivo è istituito il divieto di accesso, dall’intersezione con via Nazionale (SS16) in: via Conti; via Filippone Thaulero; viale Marche (solo dalle ore 23:00 alle ore 01:00); via Costantino intersezione Lungomare Trieste (solo dalle ore 23:00 alle ore 01:00); Piazza Caduti Forze dell’Ordine (area pontile solo dalle ore 23:00 alle ore 01:00);

Dalle ore 16:00 del 15 agosto alle ore 01:00 del giorno successivo è istituito il divieto di sosta con rimozione in: tutte le piazzole di sosta presenti sul Lungomare Celommi, nel tratto compreso tra Piazza Ponno e Piazza Filippone; via Roma, nel tratto compreso tra via Pineta e via Ariccia; Piazza Caduti Forze dell’Ordine (parcheggio pontile solo dalle ore 21:00 alle ore 01:00).

La deroga ai divieti e limitazioni presenti nelle Ordinanze è prevista per i mezzi di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine, residenti e addetti.