10 milioni dalla Regione per riaprire le cucine: gli chef finanziati attraverso FIRA

Il provvedimento è stato annunciato dall’assessore alle attività produttive Daniele D’Amario e dai capigruppo di maggioranza in Consiglio Regionale. Si tratta di cinque strumenti finanziari dal valore di 10 milioni di euro, che saranno gestiti dalla società in house Fira (Finanziaria regionale Abruzzese), contenuti in un progetto di legge sottoscritto dal presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri (Forza Italia), Mauro Febbo (Forza Italia), Guerino Testa (Fratelli d’Italia), Vincenzo D’Incecco (Lega) e dal vice presidente Roberto Santangelo (Azione Politica).

Nello specifico si prevede un fondo “Piccolo Prestito” del valore di 15mila euro, erogato a interesse zero, della durata di 5 anni di cui 24 mesi di ammortamento; un fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’abbattimento del tasso di interesse dei prestiti e all’abbuono della commissione di garanzia; un fondo per la ricapitalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione al capitale di rischio e il prestito partecipativo; un fondo per le start-up da attivare anche in compartecipazione con risorse private provenienti da piattaforme di equity crowfounding; un fondo rotativo di garanzia e co-garanzia regionale da assegnare ai confidi operanti in Abruzzo, al fine di garantire fino al 100% finanziamenti bancari.

il Presidente del Consorzio Qualità Abruzzo Sandro Ferretti ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di quanto si siano resi disponibili con noi le autorità regionali, la Finanziaria Regionale Abruzzese, la Confcommercio e la Confartigianato che hanno accettato di farsi garanti presso gli istituti di credito affinché rilasciassero dei finanziamenti che potremmo loro chiedere".