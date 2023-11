Gratis l'inserto Lavoro del Centro: assunzioni in Trenitalia e prof di musica

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 7 novembre, all'interno del quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle ricerche di personale da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia, Italferr). Abruzzo e Molise sono interessati con diversi i profili da coprire come, ingegneri, macchinisti e capitreno. In Abruzzo e Molise sono anche stati indetti i concorsi per diversi professori di musica in due conservatori di Pescara e Campobasso.

Assunzioni in hotel, ristoranti, aziende e catene di negozi. Selezioni ad Atessa, Teramo, Tortoreto e Val di Sangro. Autisti a Pescara, meccanici a Popoli, operai a Chieti.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero, i concorsi pubblici, le opportunità nelle carriere militari. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.