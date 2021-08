Incendi in Abruzzo, rimborsati i passeggeri dei treni rimasti bloccati

PESCARA. Per gli incendi lungo la linea ferroviaria adriatica in Abruzzo e Molise, le ripercussioni in Puglia si sono protratte anche oggi. "Il traffico - comunica Trenitalia sul sito Infomobilità - è in graduale ripresa dopo l'intervento dei vigili del fuoco. La riprogrammazione dei viaggi è a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia". L'aggiornamento online delle 13 di oggi parla di ritardi "fino a 100 minuti" per cinque treni a lunga percorrenza: tre Frecce (Lecce-Roma, Lecce-Milano e Lecce-Venezia) e due Intercity Lecce-Bologna, quelli in partenza alle 6,23 e alle 8,20. Altri cinque treni a lunga percorrenza sono stati parzialmente cancellati, come la Freccia Lecce-Torino che sarebbe dovuta partire da Lecce alle 12,06 e invece, rimasta ieri bloccata ad Ancona nel percorso inverso, ripartirà da Ancona alle 17,25 per evitare ulteriori ritardi; parzialmente cancellate anche altre due Frecce Lecce-Milano (quelle in partenza alle 8,04 e alle 9,58) e una freccia Milano-Bari partita da Ancona. Del tutto cancellati tre treni: l'Intercity 606 Bari-Bologna e le due frecce 8810 Bari-Milano e 8888 Taranto-Milano.

Trenitalia fa sapere di aver finora autorizzato il rimborso integrale del biglietto per 19 treni a lunga percorrenza che interessano la Puglia, di aver distribuito oltre 5mila kit con generi di conforto (bevande e snack) con il supporto della Protezione civile e di aver "garantito assistenza fino a tarda notte nelle stazioni di Lecce, Bari e Foggia. Da ritardi e cancellazioni sono stati interessati circa 11mila passeggeri con le seguenti azioni di smart caring: 7.562 sms, 2.043 mail, 1.405 non contattabili; su tutte le 14 Frecce coinvolte è stata fatta assistenza a bordo con welcome drink e sono stati messi a disposizione dei passeggeri 21 bus.