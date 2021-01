Il baseball e Tollo piangono Lasorda, leggenda dei Dodgers

TOLLO. Il mondo del baseball piange la morte di Tommy Lasorda, scomparso ieri a 93 anni a causa di un infarto nell’abitazione di Fullerton, in California. Una leggenda del “batti e corri” negli States capace di legare per 71 anni il proprio nome ai Los Angeles Dodgers. Breve la carriera da lanciatore, prestigiosa e ricca di successi quella da allenatore. Nel 1996 l’ultima stagione in panchina.

La sua carriera è stata tale da essere stato inserito nella Hall of Fame nel 1997. Uno dei più famosi italo-americani nel mondo dello sport. Le sue radici, infatti, portano fino a Tollo, in provincia di Chieti. Da lì i genitori erano partiti a caccia di fortuna. Lui era legato alla terra degli avi, tanto che alla fine degli anni Settanta tornò in Abruzzo e gli fu consegnata la cittadinanza onoraria. A Tollo vive ancora un cugino, Mario.

«Quella di Tom Lasorda è una figura a cui siamo legati», ha commentato il sindaco Angelo Radica, «tanto che abbiamo intenzione di intitolargli il campo di baseball e una via del paese. Martedì o mercoledì prossimo sui nostri canali social commemoreremo Tom Lasorda con una diretta a cui prenderanno parte i dirigenti della locale società di baseball e un esponente della federazione». A Tollo il baseball è nato proprio grazie a Tom Lasorda. Quando tornò nel paese dei genitori portò del materiale sportivo che incuriosì tanti giovani del posto che diedero vita a una squadra tutt’ora attiva. Il primo nome fu Tom Lasorda, poi cambiato in Tom Dodgers, quindi Tollo Dodgers e l'attuale Tollo Baseball&Softball.

Lasorda è stato manager e presidente dei Los Angeles Dodgers. Li ha visti trionfare nell’ultima stagione dopo un’astinenza che durava dal 1988 quando in panchina c’era proprio lui. È passato alla storia anche perché nel 2000, a Sydney, vinse l’oro olimpico consentendo agli Usa di battere l’imbattuto squadrone di Cuba. (r.c.)

