Il presidente dell'ente Fiera Di Campli è il nuovo Mastrogiurato

LANCIANO. Tutto pronto per la XLI edizione della rievocazione storica dell’investitura del Mastrogiurato, la rievocazione storica più antica d’Abruzzo. Dal 1981, l’Associazione Culturale “Il Mastrogiurato” si è fatta promotrice della rievocazione storica dell’investitura dell’antico magistrato delle fiere, una manifestazione che si è saldamente radicata nel cuore dei lancianesi e di tutto il numerosissimo pubblico che ogni anno assiste alla cerimonia e alle iniziative collaterali. Migliaia di persone giungeranno da tutta Italia, e non solo, per immergersi nel fantastico mondo delle Fiere Medievali.

A vestire i panni del Magistrato delle Fiere medievali quest’anno sarà l’avvocato lancianese Donato Di Campli, attuale presidente dell’ente Fiera di Lanciano.

LA STORIA DELLE FIERE Nel grande mosaico dell’Italia medievale Lanciano, ha assunto poi, grazie alla sua invidiabile posizione geografica, snodo di importanti “tratturi”, un ruolo primario nell’ambito delle attività commerciali, proponendosi come luogo privilegiato per le fiere frequentate – due volte l’anno (a maggio e settembre) – da mercanti provenienti da tutta l’Europa continentale e da molte nazioni mediterranee. La crescita notevole di importanza delle fiere indusse Carlo II D’Angiò, così come aveva fatto e fece per altre città del Regno di Napoli, ad istituire nel 1304 la figura del Mastrogiurato. Il Mastrogiurato, per tutto il periodo della fiere, con la sua scorta, era l’unico che potesse girare armato e aveva il potere di arrestare immediatamente chiunque arrecasse disturbo agli ospiti. Tra i suoi compiti principali ricordiamo quelli di buona accoglienza degli ospiti, del controllo rigoroso di pesi e misure e l’amministrazione della giustizia civile e penale.

IL PROGRAMMA L’edizione numero 41 del Mastrogiurato prenderà il via con la Tenzone dei Quartieri di domenica 27 agosto, in piazza Plebiscito. A contendersi il trofeo dell’artista Vito Pancella, e il diritto a sfilare per primi durante il corteo storico, sono i 4 rioni storici della città: Lancianovecchia, Civitanova, Sacca e Borgo. La simulazione dei viaggi delle donne per lavare i panni alla fonte, del lavoro dei maestri vasai, agorai e funai e il tiro alla fune sono le prove di abilità e resistenza sulle quali si misurano i ragazzi delle squadre, tutti in costume d’epoca.

• Lunedì 28 alle ore 18,15 presso il salone d’onore Benito Lanciano Conviviale dibattito dal titolo: “I Frentani”. Relatore il giornalista Paolo Gambescia, modera Enrico Giancristofaro.

• Martedì 29, sempre in piazza, l’evento più amato dai bambini: I Rapaci in volo, spettacolo di falconeria a cura del gruppo “ I Falconieri di Sua Maestà”.

• Mercoledì 30 apertura del Villaggio medievale e mercato internazionale al Parco Villa Delle Rose. La novità del mercato quest’anno saranno due accampamenti con esposizione e vendita di delegazioni ungheresi e tedesche. Nel Mercato medievale sarà possibile degustare pietanze tipiche all’interno della “Locanda de lo Mercante” e non mancherà il dolce “Torcinello” e la Pizza fritta de lo Pellegrino. All’interno del mercato ci sono espositori provenienti da varie città

• Domenica 3 settembre sarà il giorno della grande Rievocazione dell’Investitura del Mastrogiurato. Decine di delegazioni estere arriveranno in città, non mancheranno i Cavalieri dell’ordine di San Giorgio Di Visegrad, città ungherese gemellata con Lanciano.