Sciopero dei trasporti, a Chieti sit-in dei lavoratori della Panoramica / FOTOGALLERY

CHIETI. Venerdì nero sul fronte dei trasporti in Abruzzo. Gli autoferrotranvieri (personale a terra che lavora in ufficio o in officina, i lavoratori che si occupano di manutenzione delle infrastrutture, della linea aerea e degli impianti fissi) sono in sciopero per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

Oggi, venerdì 26 marzo, a Chieti gli autisti della Panoramica incrociano le braccia dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 a fine servizio. In via Picena, dove si trova la sede dell'azienda, i lavoratori hanno organizzato un sit-in con bandiere e striscioni. "I sacrifici dei lavoratori riempiono le tasche dei direttori", si legge su un cartello esposto dai dipendenti che etichettano le linee del trasporto pubblico teatino come "linee della speranza". Tra le richieste dei lavoratori, impresse con lo spray nero e rosso su un lenzuolo bianco, si legge: "Dignità per le nostre famiglie".

Per informazioni sui servizi comunque prestati dal personale non aderente allo sciopero, il gruppo consiglia di rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0871 344969 – 0871 348685.

Trasporti, sciopero dei lavoratori della Panoramica di Chieti

LE ALTRE AZIENDE ABRUZZESI. Anche il personale di Tua-trasporto unico abruzzese si ferma per l’intera giornata di oggi dalle 24 alle 5,30 e dalle 16 alle 24.

Queste le altre aziende abruzzesi coinvolte nello sciopero dei trasporti: Ama (Azienda mobilità aquilana) dalle ore 6,30 alle 8,30 e dalle 13,10 alle ore 17,10. Di Fonzo dalle ore 5 alle 8,30 e dalle 13 alle 15,30, Napoleone dalle ore 5,30 alle 8,30 e dalle 13,30 alle 16,30, Cerella dalle CERELLA dalle ore 5 alle 8,30 e dalle 13 alle 15,30, Satam dalle ore 5,30 alle 8,30 e dalle 13,30 alle 16,30. Atam dalle ore 5,30 alle 8,30 e dalle 13,30 alle 16,30. Baltour dalle ore 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. Tessitore dalle ore 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. Di Giacomo Angelo Domenico & C. snc dalle ore 5 alle 8,30 e dalle 13 alle 15,30.

Per tutte le altre aziende abruzzesi di trasporto pubblico locale non è garantito il servizio dalle ore 6 alle 9 e dalle 13 alle 16. Il lungo elenco delle aziende in sciopero fornito dalle organizzazioni sindacali si conclude con la Sangritana.