Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “I miei auguri di pronta guarigione al professor Lorenzoni”

(Arv) Venezia 17 mag. 2021 - “Al professor Lorenzoni i miei auguri per una pronta guarigione”. IL presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, alla notizia dell’incidente che ha visto come protagonista il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale del Veneto, non ha nascosto la sua preoccupazione: “la caduta in bicicletta spesso causa traumi molto dolorosi. Da quanto ho appreso si parla di frattura della clavicola e alle costole, il che delinea una situazione molto dolorosa che non può essere assolutamente sottovalutata e non a caso i medici fiorentini hanno disposto l’osservazione del paziente. Spero che tutto proceda al meglio, che non vi siano complicazioni e che il consigliere Lorenzoni possa tornare in tempi ragionevolmente brevi a palazzo Ferro Fini. Per quello che lo conosco so che appena possibile sfrutterà al meglio l’opportunità di lavorare da remoto”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO