Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Vicinanza e aiuto al popolo emiliano e romagnolo"

(Arv) Venezia 17 mag. 2023 - “Passati questi momenti di dolore, paura e ansia, il popolo emiliano e romagnolo uscirà da questa esperienza sicuramente provato ma ritroverà il sorriso, l’ironia, la grande disponibilità e intelligenza che lo contraddistinguono. A loro, ai familiari delle vittime e a quanti hanno avuto danni, a chi sta soffrendo la nostra solidarietà, la vicinanza e l’impegno a sostenerli nella ricostruzione che li attende”. Roberto Ciambetti , presidente del Consiglio regionale del Veneto e ambasciatore in Italia del Patto dei sindaci per il clima e l’ambiente, non nasconde “la preoccupazione reale per uno scenario drammatico che esige la solidarietà concreta di tutto il Paese - ha detto Ciambetti - Il Veneto era già intervenuto in Romagna con la Protezione civile e siamo pronti a portare ulteriori aiuti. I cittadini emiliani e romagnoli stanno vivendo una situazione eccezionale che richiede non solo oggi risposte altrettanto eccezionali e invito l’intera cittadinanza veneta, nel momento opportuno, a non far mancare quella solidarietà concreta che i veneti hanno sempre messo in campo quando c’è stato da aiutare chi era nel bisogno”.

