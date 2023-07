Comunicato Stampa: CRV - Istituzionalizzata Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

(Arv) Venezia 25 lug. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto, con votazione unanime, ha approvato il Progetto di legge n. 174 della Giunta regionale “Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, illustrato in Aula dal Relatore, Marzio Favero (Lega-LV), e dal Correlatore, Vanessa Camani (Pd). Il provvedimento era stato licenziato a maggioranza, senza voti contrari, dalla Prima commissione in cui era incardinato.

Il Disegno di legge della Giunta regionale – come ha spiegato il Relatore Marzio Favero - ratifica l'Intesa interregionale, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra il Presidente della Regione del Veneto e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Regione Siciliana, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale viene istituzionalizzata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale principale sede di concertazione e cooperazione tra le Regioni e le Province autonome, in applicazione dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. Il provvedimento è munito della clausola di neutralità finanziaria.

Il Relatore ha sottolineato l’importanza di istituzionalizzare, con voto unanime dell’Aula, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome affinché “la voce dei territori venga ascoltata a Roma”. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – ha aggiunto Favero – potrà giocare un ruolo importante sul fronte dell’autonomia differenziata. Il Correlatore Vanessa Camani ha osservato, da un lato che il provvedimento è in piena coerenza con le normative nazionali e regionali, dall’altro che “ci deve essere una leale collaborazione tra livelli istituzionali diversi, anche nell’esercizio della funzione legislativa, con un ampio coinvolgimento delle rappresentanze territoriali, in una condizione di parità tra i diversi membri, senza conflittualità, per comporre e fare sintesi tra i vari interessi in gioco nei confronti dello Stato. Serve il coinvolgimento di tutte le Regioni sotto l’egida dell’unità nazionale. Il nostro voto sarà favorevole perché riteniamo importante costruire una relazione tra centro e periferie”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO