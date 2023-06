Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione: Proseguito l’esame della riorganizzazione di Veneto Sviluppo

(Arv) Venezia 14 giu. 2023 - Illustrata oggi nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), la Rendicontazione n. 152 relativa al rapporto di monitoraggio degli obiettivi operativi prioritari attuativi degli obiettivi strategici relativi all'anno 2022 approvati con la Nota di Aggiornamento al Defr 2022-2024. In estrema sintesi, il documento fornisce all’assemblea legislativa uno strumento di valutazione dell’azione di governo regionale, ispirato al Defr e alla relativa Nota di aggiornamento, organizzato per Missioni e Programmi, che dà per ogni obiettivo gli elementi informativi ricavati dal Sistema Finanziario Economico Regionale (cd. ‘Sfere’) alimentato dai diversi centri di responsabilità; la programmazione relativa al 2022 prevedeva la realizzazione di 99 obiettivi, attuativi delle linee strategiche del Defr, e la presenza di 137 indicatori (25 obiettivi contenevano più di un indicatore). L’analisi della Rendicontazione proseguirà nelle prossime sedute della Commissione, durante le quali continuerà anche l’esame, al quale oggi hanno partecipato gli Assessori Francesco Calzavara e Roberto Marcato, del disegno di legge n. 205, di iniziativa della Giunta regionale, volto al riordino delle partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo, conseguente alle modifiche delle leggi regionali n. 47/75, istitutiva di Veneto Sviluppo, e n. 45/88, istitutiva di Veneto Innovazione.

È stata presentata in Commissione, inoltre, la Proposta di legge statale n. 33, di iniziativa del Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) e del Presidente dell’Intergruppo Lega-LV Alberto Villanova, di modifica del D. lgs. n. 155/2012, il provvedimento legislativo di riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; la modifica proposta mira, nella sostanza, a ripristinare la sede del Tribunale di Bassano. La Giunta regionale, di seguito, ha risposto all’interrogazione n. 39 presentata in Commissione dal primo firmatario, il Consigliere del Pd Andrea Zanoni, già illustrata nelle precedenti sedute e rubricata ‘A Cortina, nella Piana di Campo di Sotto, sorgerà il “Villaggio Olimpico”. Assisteremo alla devastazione di un habitat unico, dove si riproducono uccelli migratori come il “Crex Crex”, inseriti nella lista rossa delle specie in via di estinzione. Il Presidente della Regione intende bloccare questo scempio?’. Approvate, infine, le proposte di candidatura per la designazione a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e del sindaco unico di Veneto Nanotech S.C.R.L., in liquidazione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO