Comunicato Stampa: CRV - Rinnovo Uffici Presidenza Commissioni

(Arv) Venezia 9 mag. 2023 - “Con il rinnovo degli Uffici di Presidenza delle Commissioni si completa quanto fatto qualche settimana fa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa nel suo complesso. E come qualche settimana fa, anche oggi tutti i ruoli di Presidente, Vicepresidenti e Segretari sono stati confermati. L’articolo 31 del Regolamento del Consiglio prevede che le commissioni consiliari siano rinnovate a 30 mesi dalla loro costituzione. Lo stesso articolo dice che i loro componenti possono essere confermati. Una scelta lessicale che ben evidenzia come la conferma non sia scontata o automatica. Quello che la determina è, infatti, sempre il buon lavoro svolto, la professionalità e la consapevolezza del proprio ruolo istituzionale. Il voto di oggi è la conferma esattamente di questo”.

Questo il commento del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti al termine della giornata che ha visto le sei Commissioni permanenti di Palazzo Ferro-Fini riunirsi per il rinnovo dei rispettivi Uffici di Presidenza. I sei Uffici di Presidenza uscenti sono stati confermati. "Quella di oggi non è una presa d'atto, né il mero assolvimento di un compito previsto: è piuttosto il riconoscimento del buon lavoro svolto e l'avvio della seconda parte della legislatura, che, come la prima, sarà densa e impegnativa. A tutti i consiglieri auguro quindi buon lavoro", conclude il Presidente Ciambetti.