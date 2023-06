Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione: prosegue esame Linee guida per impianti agro-fotovoltaici

Seconda commissione – Proseguito esame provvedimento della Giunta per l’adozione di Linee guida operative per impianti agro-fotovoltaici. Approvato Pdls, primo firmatario Boron (Lega/LV), che propone sanzioni per i produttori che gestiscono rifiuti speciali come urbani (Arv) Venezia 29 giu. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha proseguito l’esame della PAGR 261, ovvero del provvedimento della Giunta regionale per l’adozione di Linee guida operative in ordine all’attuazione della L.R. 19 luglio 2022, n. 17, ‘Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra’.

Le Linee guida operative vogliono essere uno strumento utile, in primis per le amministrazioni comunali, per orientarsi rispetto a normative complesse e in continua evoluzione, fornendo indirizzi e criteri per una corretta applicazione della norma regionale e nel rispetto di normative settoriali di carattere nazionale. La commissione ha quindi approvato, senza voti contrari, il Progetto di legge statale n. 36, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Fabrizio Boron (Lega/LV), "Modifiche al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 'Norme in materia ambientale'", da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'art. 121 della Costituzione. Per l'esame dell'Aula, Relatore è stato nominato il consigliere Boron, Correlatore Andrea Zanoni (Pd). Il Pdl ha l'obiettivo di proporre sanzioni a carico dei produttori che gestiscono rifiuti speciali come se fossero urbani, eludendo in questo modo le normative vigenti in materia.