Comunicato Stampa: Experian: boom del credito al consumo a luglio

Milano, 27 agosto 2024 – Experian , azienda globali leader nel campo dei dati e della tecnologia, ha pubblicato oggi il suo Rapporto sul Credito Italiano - Trends & Insights per luglio 2024, che rivela un significativo aumento delle richieste in tutte le categorie di credito al consumo . Prestiti finalizzati, prestiti personali, mutui, BNPL e finanziamenti online hanno registrato una crescita a due cifre rispetto all’anno precedente. Nello specifico, si è assistito a un aumento del 18,1% delle richieste di prestiti finalizzati, del 25,4% dei prestiti personali e del 13,8% dei mutui. Le richieste di BNPL sono aumentate del 16,2% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo, in concomitanza con il calo dei tassi di interesse sui mutui sotto il 4% per la prima volta negli ultimi 12 mesi, suggerisce una crescente fiducia dei consumatori nell’economia italiana. “Il mercato del credito italiano sta vivendo un periodo di notevole ripresa su tutti i fronti", afferma Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia . "Il BNPL e i finanziamenti online continuano ad espandersi, con una crescita dall’anno scorso rispettivamente del +16% e del +40% a ulteriore conferma della crescente centralità degli strumenti digitali per gli utenti. Anche il mercato dei prestiti continua a rafforzarsi di mese in mese, con una tendenza positiva che si sta finalmente estendendo anche ai mutui dopo un prolungato periodo di contrazione. Il graduale calo dei tassi di interesse osservato negli ultimi mesi è un segnale promettente per un’ulteriore crescita della domanda di mutui".

Prime Days e acquisti estivi alimentano la crescita del BNPL Il BNPL continua la sua impressionante traiettoria di crescita, con un aumento delle richieste del 16,2% su base annua e del 9,4% rispetto a giugno 2024. Gli Amazon Prime Days hanno rappresentato un volano importante, con un aumento delle richieste di BNPL del 15,7% durante i due giorni dell’evento rispetto ai Prime Days del 2023. Questa crescita è ancora più evidente se si confrontano i Prime Days 2024 con la media giornaliera degli altri giorni di luglio: le richieste sono state superiori del 28,3% rispetto alla prima metà del mese e del 50,5% rispetto alla seconda metà, un dato che rafforza la crescente popolarità di questo metodo di pagamento per gli acquisti online, in particolare tra le generazioni più giovani. Osservatorio tassi di interesse: scendono a luglio per i finanziamenti a lungo termine Le ultime rilevazioni di Experian sui tassi di interesse, basate sui tassi effettivamente applicati dagli istituti di credito, offrono notizie incoraggianti per il mercato dei mutui. Per la prima volta in 12 mesi, il tasso d’interesse effettivo per i mutui è sceso sotto il 4%, attestandosi al 3,67% a luglio. Questa tendenza al ribasso sta probabilmente contribuendo al rinnovato interesse per i mutui osservato questo mese. I tassi per i prestiti personali e finalizzati, invece, rimangono stabili, rispettivamente al 12,24% e al 7,8%, in linea con l’andamento generale degli ultimi mesi.

Mutui: boom di richieste a luglio, la Campania guida la ripresa Il mercato dei mutui mostra promettenti segnali di ripresa, con un aumento delle richieste del +16,5% rispetto a giugno e del +13,8% su base annua. Questo trend positivo è particolarmente evidente in Campania, che ha registrato un aumento significativo delle richieste di mutuo rispetto allo scorso anno. L’andamento delle richieste per città di Napoli ben riflette questa tendenza, con un aumento dell’83,7% delle richieste di mutuo rispetto a luglio 2023, superando Milano (+5,4%), Roma (-0,8%), Bologna (+1,1%) e Venezia (+20,9%). Nonostante l'importo dei mutui sia sceso del 35% rispetto all’anno precedente, raggiungendo una media di 108.902 euro a luglio, l'aumento della domanda potrebbe segnare un cambiamento positivo per il mercato. Le richieste di prestito aumentano, trainate dalla richiesta di automobili nuove e usate Sia le richieste di prestiti personali che quelle di prestiti finalizzati hanno registrato una significativa impennata a luglio, con Campania, Sicilia e Lombardia che si confermano le prime regioni per volume di domanda. I prestiti personali sono aumentati del 19,4% rispetto a giugno, con importi finanziati medi di 9.919 euro, mentre la crescita anno su anno è stata pari al 25,4%. Per quanto riguarda i prestiti finalizzati, invece, si è registrato +9,3% rispetto a giugno e +18,1% rispetto a luglio 2023, con un importo medio finanziato pari a 6.930 euro. In particolare, l’acquisto di autoveicoli continua a rappresentare un volano importante per la crescita dei prestiti finalizzati. Rispetto a luglio 2023, i finanziamenti per le auto nuove sono aumentati del 26,3% mentre quelli per le auto usate del 27,7%. Tra gli altri motivi di richiesta di prestiti finalizzati si annoverano l’arredamento e gli elettrodomestici, a testimonianza della tendenza al miglioramento della casa, e l’elettronica, probabilmente trainata dai saldi estivi e dal rilascio di nuovi prodotti.

