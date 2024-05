Comunicato Stampa: I lavori della Terza Commissione

(Arv) Venezia 23 mag. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta del 22 maggio c.a., si è espressa a maggioranza dei presenti per il parere alla Sesta Commissione consiliare, in merito al progetto di legge regionale n. 263 di iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo””.

Anche per il Progetto di legge regionale n. 173 d’iniziativa consiliare “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche””, la Terza Commissione consiliare si è espressa con voto di maggioranza dei presenti in aula.

A seguire, la Terza Commissione consiliare si è espressa all’unanimità dei voti al PAGR n. 376 “Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027 - PSP Italia 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2024/2025 (fondi 2025).

Infine, all’unanimità dei voti la Terza Commissione consiliare si è espressa con riferimento al PAGR n. 377 “Approvazione dei bandi e prima apertura termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale FEAMPA 2021-2027, Obiettivo Specifico 1.1 “Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”, Azioni 1 e 3, Intervento 111102, e Obiettivo Specifico 2.1 “Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile”, Azione 5, Intervento 221502, del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021.

