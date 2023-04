Comunicato Stampa: “L’evoluzione dello Zodiaco”, la simbologia dello spirito

Fin dagli albori della storia l’uomo ha guardato le stelle e il movimento dello zodiaco attribuendo caratteristiche divine ai corpi celesti che compiono le loro traiettorie cicliche e ordinate . È importante sottolineare però che l’astrologia non è una religione ma, al contrario, somiglia molto più a una scienza, seppure gli scettici potrebbero storcere il naso di fronte a quest’affermazione: definiamola allora una tecnica di comprensione , il cui scopo è far luce sulle ragioni del comportamento umano in relazione alla posizione degli astri sul “suo” cielo. Per raggiungere questo scopo, l’astrologo si basa su insegnamenti ben precisi che, in occidente, si tramandano e sono stati rielaborati fin dai tempi di Babilonia. Una tecnica antica, dunque, e molto precisa: va ben oltre al semplice oroscopo della settimana che si può trovare su alcune riviste o ascoltare in qualche programma Tv e non si limita a predire il futuro con approccio divinatorio, ma si basa su uno studio ben profondo che, come la scienza, pone le sue fondamenta sull’ osservazione della realtà.

“L’evoluzione dello Zodiaco”, opera d’esordio di Simona Mariotti, pubblicato da Albatros Il Filo, tratta nello specifico di uno degli aspetti più importanti dell’astrologia, cioè la ciclicità e l’evoluzione dello zodiaco: ci insegna come la simbologia che compone questa materia nasconda significati e connessioni ben più profonde di quanto non sia immediatamente chiaro. L’autrice rivela ai suoi lettori che all’interno dello zodiaco si possa infatti individuare un ritmo che si esprime nell’alternanza degli elementi, terra, fuoco, acqua e aria, attribuiti ai segni zodiacali, dei quali vengono delineate le più importanti caratteristiche al fine di comprendere ogni segno nella sua sua interezza.

L’opera si propone di evidenziare il collegamento tra l’astrologia e la spiritualità : l’astrologia infatti “rimarrebbe pura scienza vuota se a fecondarla non vi fosse l’essenza di ciò che tratta, cioè lo Spirito; resterebbe una conoscenza come tante altre, distaccata però dalla Vita”, dice la stessa autrice nell’incipit. Per individuare comprendere meglio questa connessione, l’autrice propone un’analisi dei dodici segni zodiacali da un punto di vista evolutivo, fornendo ai suoi lettori tutte le basi necessarie a comprendere l’argomento pur non avendolo mai approfondito prima: un’opera stimolante, adatta sia ai neofiti che ai più esperti, certamente capace di incuriosire e di chiarificare alcune delle dinamiche fondamentali (ma spesso occulte) dell’astrologia. L’opera dunque svolge il duplice ruolo di introduzione alla materia e di approfondimento sulle caratteristiche intrinseche dei segni, del loro significato e su come si riflettano su noi stessi e sulla realtà che ci circonda, allo scopo di una migliore comprensione di sé: “Per una conoscenza esatta e completa di noi stessi non basta guardare soltanto il Segno solare, ma è opportuno prendere in considerazione tutti i fattori. Quando siamo nati il Sole era in una determinata posizione nel cielo che corrispondeva ad un segno zodiacale. Questo è quello che tutti conosciamo come Segno solare. Quando diciamo “io sono del…” stiamo parlando della posizione del Sole al momento della nascita. Così come il Sole, anche tutti gli altri pianeti si trovavano in un particolare punto del cielo.” rivela l’autrice a proposito dell’influenza dello zodiaco sull’individuo, e prosegue: “Il Sole rappresenta soltanto una parte della nostra personalità, e occorre considerare tutti i pianeti e la loro posizione nel cielo per avere una conoscenza esatta e completa di noi stessi”.

Lo studio astrologico di Simona Mariotti orienta l’individuo verso una comprensione sempre più profonda della propria natura e di come lo zodiaco si manifesti nella propria esperienza: l’astrologia può essere definita come un metodo di interpretazione della relazione tra i fenomeni celesti e i cambiamenti nella vita delle persone , codificato nella simbologia dello zodiaco. L’autrice spiega come questi simboli non rappresentino soltanto sterili schemi matematici, ma siano invece collegati da significati più profondi, strettamente legati al concetto di ciclicità evolutiva.

Lo scopo essenziale dell’astrologia infatti non è quello di predire cosa incontreremo sul nostro percorso, ma quello di consapevolizzare l’individuo su come affrontare ciò che incontra, insegnando le qualità e la forza personale da cui attingere per poter attraversare le fasi della nostro percorso: l’evoluzione dello zodiaco rispecchia anche la crescita dell’individuo e imparando a riconoscerne le caratteristiche è possibile acquisire la consapevolezza necessaria ad affrontare questo percorso. “L’evoluzione dello Zodiaco” si differenzia dai tipici manuali di astrologia, il cui scopo è molto spesso quello di istruire i futuri astrologi nella divinazione presentando nozioni antiche e “spietatamente” matematiche: perché rivela che lo zodiaco non è soltanto una chiave interpretativa della posizione delle costellazioni e dei corpi celesti nel nostro sistema solare, ma è anche una simbologia che parla di spirito, di evoluzione e di umanità.

Il moto circolare dello zodiaco (osservato da un punto di vista tipicamente geocentrico) è inesorabile e il simbolico cammino delle costellazioni prevede sempre il ritorno al punto di partenza, in una ciclica ed eterna evoluzione che sembra trascendere persino dal destino umano, assumendo un significato astratto: bisogna infatti tener presente che l’astrologia non si occupa prettamente del fato (non è una religione), ma prevalentemente studia l’energia che compone ciò che Simona Mariotti definisce “Spirito”. Di conseguenza dovrebbe sorgere spontanea la domanda: a cosa serve studiare l’astrologia? Se non è un metodo di predizione divinatoria con cui determinare periodi favorevoli o meno, qual è la sua utilità pratica? Serve a conoscere meglio sé stessi e a scoprire le ragioni che muovono i comportamenti delle persone, così da poter usare questa conoscenza per poter comunicare con loro. Offre risposte che la scienza non è in grado di dare, perché indaga non tanto sul “come” ma sul “perché” della realtà che ci circonda, rivelandone gli archetipi e permettendo di individuarvi una funzione di riconciliazione con l’io, ci mette in contatto con un linguaggio simbolico ricco di significati subliminali necessari a una più profonda consapevolezza di sé.

È con questo spirito che Simona Mariotti raccoglie e rielabora i suoi studi astrologici per poterli offrire con semplicità ed efficacia ai suoi lettori: un primo e fondamentale gradino sulla scala di una nuova conoscenza a cui viene naturale approcciarsi con curiosità, riuscendo a superare senza sforzo le eventuali barriere di scetticismo che a volte adombrano l'argomento, grazie a un linguaggio immediatamente comprensibile e plausibile. Una lettura piacevole e interessante che non manca di fornire importanti spunti di riflessione e una comprensione parallela della realtà.