Comunicato Stampa: Presentata a palazzo Ferro Fini l'Olimpia Verona

(Arv) Venezia 3 mag. 2023 - Presentata oggi a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l'Olimpia Verona, la società di calcio a 5 neopromossa in serie A1 dopo aver vinto con largo vantaggio il girone A della serie A2.

“Si tratta - ha ricordato il Consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza , promotore dell’evento - di uno dei successi sportivi più importanti per il Veneto, e in particolare per Verona. Dalla fusione tra Olimpia Ponte Crencano di calcio a 11 e Hellas Verona 1903 di calcio a 5, che già militava in A2, è nata l’estate scorsa una nuova realtà sportiva, l’Olimpia Verona C5, che nell’arco di una stagione ha colto immediatamente la vittoria. Il risultato sportivo è il frutto dell’importante lavoro di mister Luca Castagna, veronese doc, vicepresidente e artefice di questa promozione, e con lui di tutta la squadra, nella quale spicca il capitano Leandro Da Silva, che ha firmato 25 reti, ma il ringraziamento va rivolto in particolare al Presidente Roberto Donà e al direttore generale Mirko Renier che assieme hanno portato questa realtà veronese a essere competitiva e conquistare la massima serie. Questo tessuto sportivo e dirigenziale ha dato nuove emozioni alla nostra città, emozioni che mancavano da oltre dieci anni e che permetteranno al Veneto di aggiungere un’altra formazione alla serie A di calcio a 5, dove già militano il Came Dosson e il Petrarca che sta lottando per la salvezza. L’approdo in nazionale di Enrico Donin, che dal vivaio approda alla Nazionale, ben rappresenta l’importanza del lavoro svolto dal sodalizio nel corso degli anni, un lavoro proiettato verso il futuro, all’insegna della progettualità”.

“Un ringraziamento doveroso e sentito - ha aggiunto il Presidente Donà - va in particolare a chi ci supporta e ci sponsorizza perché anche grazie al loro sostegno abbiamo ottenuto in questo primo anno di vita un grande risultato. L’appuntamento ora è alla prossima stagione: ripartiremo in agosto con la preparazione e nel frattempo organizzeremo una serie di stage che consentiranno di ampliare le schiere del nostro settore giovanile”. “Abbiamo iniziato ad agosto - ha ricordato il Dg Renier - coscienti di aver allestito un’ottima squadra, ma grazie al gruppo, ai dirigenti e all’abnegazione dei ragazzi che hanno sempre dato tutto in campo, siamo riusciti a raggiungere qualcosa di grandioso, un obiettivo, quello del passaggio in serie A, ancor più bello perché inaspettato. Il grazie, quindi, va ai ragazzi e a tutta l’equipe che ha permesso ai giocatori di scendere in campo e dare tutto”. “Eravamo partiti per disputare un campionato di metà classifica - ha sottolineato il coach Castagna - ma nel corso della stagione ci siamo resi conto che potevamo ottenere qualcosa di più, anche se non eravamo partiti con i favori del pronostico. Ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità, i ragazzi perché sono sempre stati a disposizione, e non è sempre scontato, e tutti coloro che ci hanno seguito e supportato durante la stagione: la speranza è di poter dimostrare il nostro valore anche nella prossima stagione e di tenere alto, anche nello sport, il nome di Verona e del Veneto in Italia”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO