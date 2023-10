Comunicato Stampa: Sesta commissione: ok a criteri per interventi urgenti di edilizia scolastica

(Arv) Venezia 17 ott. 2023 - La sesta commissione consiliare, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha espresso parere favorevole al provvedimento di Giunta che individua i criteri per erogare i contributi regionali per interventi urgenti e indifferibili di edilizia scolastica volti ad assicurare la continuità dell’attività scolastica. Avranno quindi diritto a concorrere al sostegno finanziario regionale, messo a bando ogni anno con avvisi ‘a sportello’, interventi di ripristino di edifici scolastici a seguito di rotture, crolli, atti di vandalismo, eventi calamitosi o necessità sanitarie ed esigenze di abbattimento delle barriere architettoniche occorse durante l’anno.

In attesa del parere obbligatorio (anche se non vincolante) del Consiglio delle autonomie locali, la commissione ha invece preferito rinviare ogni valutazione sul disegno di legge di iniziativa della Giunta che estende la possibilità di realizzare stanze panoramiche in quota. Infine, la commissione ha nominato la capogruppo del Pd Vanessa Camani componente della Consulta regionale dello Sport, in sostituzione del dem Giacomo Possamai, eletto sindaco di Vicenza.