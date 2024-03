Atassia, aperto primo centro Acaref in Abruzzo

PESCASSEROLI. "Il primo punto di riferimento in Abruzzo dei malati di atassia e delle loro

famiglie è stato inaugurato a Pescasseroli, a seguito di anni di richieste e manifestazioni di una forte volontà da parte di diversi cittadini locali di avere un supporto sul territorio, in

quanto coinvolti in prima persona o come familiari di persone affette da questa grave patologia", spiega così all'ANSA Stefania Roselli, referente dello sportello Acaref a

Pescasseroli (L'Aquila) nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'ufficio abruzzese, in filo diretto con la sede legale di Ferrara, è operativo come sportello di informazioni, raccolta fondi, consulenza alle famiglie: "per me - commenta Roselli -

questo traguardo rappresenta una crescita personale e una crescita del territorio che può diventare così il punto di riferimento del centro sud per malati, familiari e qualunque

associazione che volesse rendersi utile in merito".

Il progetto di ricerca e di sensibilizzazione nel territorio già muoveva i suoi primi passi con le iniziative di Tiziano Testa e Fernando Maraghini, attraverso i loro trekking letterari

a sostegno dell'Atassia, oltre ad essere stato sentito dall'amministrazione comunale di Pescasseroli e dal sindaco Giuseppe Sipari.